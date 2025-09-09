JetSMART refuerza a Mendoza como destino estratégico en su red de vuelos en conexión

JetSMART Airlines amplía su oferta de vuelos con conexión y consolida a Mendoza como uno de los destinos clave dentro de su red nacional e internacional. Gracias a la implementación de escalas protegidas y mejoras en los tiempos de interconexión, los pasajeros ahora pueden disfrutar de viajes más rápidos y cómodos hacia y desde la “Ciudad del Sol”.

La aerolínea, reconocida por operar la flota más joven de Sudamérica y por su modelo ultra low cost, ofrece conexiones que permiten viajar desde Mendoza hacia Iguazú, Córdoba y otros destinos domésticos, así como vuelos internacionales vía Lima hacia Colombia y Ecuador desde Buenos Aires. Esto convierte a Mendoza en un punto de partida estratégico para quienes buscan combinar turismo, negocios o escapadas dentro y fuera del país.

Los pasajeros que parten desde Mendoza se benefician de mejores tiempos de conexión y la posibilidad de acceder a una amplia red de destinos, optimizando la experiencia de viaje y reduciendo tiempos de espera. Los pasajes están disponibles en www.JetSMART.com.

El crecimiento de JetSMART se refleja en los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que muestran un incremento del 96% en cantidad de vuelos y 106% más pasajeros en julio de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, consolidando a la compañía como la segunda aerolínea más grande de Argentina por número de pasajeros.

Con más de 12 millones de pasajeros transportados en el país desde 2019 y presencia en nueve países de Sudamérica, JetSMART continúa expandiendo sus operaciones, reafirmando su compromiso con la conectividad eficiente, segura y accesible para todos los viajeros.

Además, desde junio de 2025, los clientes pueden acumular y canjear millas AAdvantage® en toda la red, gracias a la alianza ampliada con American Airlines, ampliando aún más las posibilidades de viaje desde Mendoza y otros puntos de la región.

“En JetSMART nacimos para conectar a más personas, más lejos, al menor precio posible. Hoy reforzamos nuestro compromiso con Mendoza como un destino estratégico y con alternativas de conectividad que facilitan viajes inteligentes y cómodos para todos nuestros pasajeros”, señaló la compañía.