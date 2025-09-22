IMR, Centro médico especializado en Medicina Reproductiva, adquiere tecnología de vanguardia en Sudamérica

El IMR, centro de fertilidad líder en la región con más de 30 años de trayectoria, ha dado un paso trascendental al adquirir la incubadora de última generación HARIOMED TIME-LAPSE. Esta tecnología, única en Sudamérica, reafirma la posición de IMR como faro de innovación científica.

La incubadora HARIOMED TIME-LAPSE ofrece condiciones de cultivo óptimas para el desarrollo de los embriones y brinda un nivel de información sin precedentes. Entre sus características más destacadas, permite un monitoreo continuo de los embriones, capturando imágenes que permiten verlos en tiempo real sin necesidad de retirarlos de la incubadora, lo que aumenta la tasa de precisión. Además, cuenta con un software de Inteligencia Artificial integrada con permanente actualización, lo que convierte a Hariomed en un equipo único en su tipo. El almacenamiento permanente de imágenes y datos proporciona información crucial, que permite al equipo de embriólogos realizar una evaluación precisa de cada embrión y diseñar la estrategia de transferencia más adecuada para cada paciente, aumentando así las probabilidades de éxito.

Este hito tecnológico no solo simboliza la constante búsqueda de excelencia de IMR, sino que también se alinea con su legado de ser pionero en la región. El centro fue responsable de la primera Fecundación In Vitro (FIV) y de la primera Microinyección Intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) en la región, marcando un antes y un después en la historia de la medicina reproductiva local. Ahora, se convierte en el primer centro de fertilidad de Latinoamérica en incorporar este tipo de tecnología.

El IMR acompaña desde hace más de 30 años a personas que buscan formar una familia, ofreciendo alternativas según la posibilidad y el deseo de cada paciente. Entre sus servicios, se destacan la Fertilización In Vitro y la Criopreservación de óvulos y espermatozoides, siempre con una visión integral incorporando al tratamiento acompañamiento psicológico, nutricional y emocional, a través de una atención médica de excelencia, un equipo de profesionales altamente calificado y el uso de la tecnología más avanzada. Su sede central se encuentra en la Ciudad de Mendoza y cuenta con presencia en San Rafael y San Luis.

Acerca de IMR

IMR es un centro de fertilidad líder en la provincia de Mendoza con más de tres décadas de trayectoria. Su propósito fundamental es que las personas puedan ser madres y/o padres, a través de un acompañamiento integral y asistido en todas las etapas del proceso. El centro se distingue por su enfoque en la innovación, un equipo de profesionales altamente calificado y un profundo compromiso con la empatía y la conexión humana.