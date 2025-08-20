Guillermo Benenati: embajador del golf mendocino y organizador de torneos de primer nivel

El reconocido golfista mendocino Guillermo Benenati continúa impulsando el golf regional con una destacada trayectoria deportiva y su liderazgo en la organización de eventos a través de GB Golf.

Con títulos como Campeón Argentino de Menores, Campeón Sudamericano de Mayores y ganador de la Copa Los Andes, Benenati ha representado a Argentina en competencias internacionales en México, Brasil, Uruguay y Chile. En Mendoza, ha sido campeón en múltiples ocasiones y ostenta el récord del Club de Campo Mendoza con 63 golpes.

En 2025, GB Golf organiza 3 torneos:

● Torneo: Viaja con tu cuarto a Córdoba en La Vacherie Country Golf – Septiembre 5 y 6.

La cuarta edición del Mendoza Golf Tour este circuito contará con seis fechas clasificatorias en algunos de los principales clubes de Mendoza:

● Mendoza Norte Golf Club – 20 de septiembre

● Golf Club Andino – 4 de octubre

● Club de Campo Mendoza – 18 de octubre

● Amancay Golf Club – 25 de octubre

● La Vacherie Country Golf – 15 de noviembre



● El Nevado Golf Club – 20 de noviembre



● Gran Final: La Vacherie Country Golf – 30 de noviembre



El gran premio para el ganador será un viaje a Florida, EE.UU., para vivir la experiencia de presenciar el Arnold Palmer Invitational, uno de los torneos más icónicos del PGA Tour.

Benenati Cup 2025

Como broche de oro de la temporada, se disputará la tercera edición de la Benenati Cup, torneo por invitación que reúne a los mejores jugadores de Mendoza junto a invitados especiales. Se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre en el Club de Campo Mendoza, y contará con la presencia de bodegas como principales sponsors, en un entorno donde el golf y el vino se unen en una experiencia de alto nivel

Estos eventos reúnen a jugadores de élite y a un público exclusivo, creando espacios de networking ideales para marcas premium. En esta edición participan sponsors como Goldstein, Caliptra Creative House, CRIBA, Hormiserv, Vespa, Clínica de Cuyo, Bodega Siete Fincas, Pulenta Estate, Grupo América,Casa Flora Natural, entre otros.

Heredero de una tradición golfística y creador del proyecto Mendoza Norte, Benenati reafirma su papel como referente y embajador del golf mendocino y argentino.