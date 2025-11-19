Giménez Riili trae por segundo año consecutivo a Mendoza la academia de fútbol del Sporting de Gijón de España

Mendoza vuelve a convertirse en sede de uno de los eventos deportivos internacionales más destacados del año: el Summer Camp del Real Sporting de Gijón, organizado por Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios junto a su socio THE FUTBOL.OFFICE, empresa radicada en Valencia. El programa se desarrollará del 15 al 19 de diciembre en el predio Pueblo Nuevo Camp, en Guaymallén.

Tras el rotundo éxito de la edición 2024, que convocó a cientos de jóvenes futbolistas mendocinos, esta segunda edición promete superar expectativas con la participación de profesores y técnicos oficiales del club español, reconocido internacionalmente por su prestigiosa cantera y su método formativo.

Un Summer Camp Internacional con sello del Sporting de Gijón

El Real Sporting de Gijón, uno de los clubes históricos de España, llega nuevamente a Mendoza con su modelo de entrenamiento de alto rendimiento. Su estadio, El Molinón, es el más antiguo del país, y su centro de entrenamiento, Mareo, está entre los ocho mejores de España.

El programa está destinado a jugadores de entre 6 y 18 años, divididos en ocho categorías femeninas y masculinas, y ofrece un entrenamiento intensivo enfocado en técnica, motricidad, toma de decisiones y desarrollo integral del deportista, siguiendo el modelo de escuela del Sporting.

Alianza estratégica: Sporting de Gijón + Pueblo Nuevo Football Club

Como parte de un proyecto internacional de largo plazo, el club español estableció una alianza estratégica con Pueblo Nuevo Football Club, convirtiéndolo en su sede oficial en Argentina. El objetivo es ofrecer formación profesionalizada y oportunidades reales de crecimiento para futbolistas mendocinos y de la región.

Oportunidades reales: viajes y becas para jóvenes talentos

Durante 2025, seis jugadores de FADEP y Godoy Cruz fueron seleccionados para entrenar en el Campus Modelo de Mareo durante 12 días junto a deportistas de distintas partes del mundo.

«GR, en conjunto con el Sporting, va a seleccionar un jugador para participar en el próximo campus en España, mientras que el RSG otorgará becas para viajar en 2027», destacó Pablo Giménez Riili, cofundador de la empresa.

«La experiencia del año pasado fue extraordinaria; el objetivo es que cada vez más chicos tengan acceso a este nivel internacional de formación», agregó Juanchi Giménez Riili, también cofundador del proyecto.

Costos y modalidades de inscripción

El valor del programa será de $225.000, pagaderos en tres cuotas, con el objetivo de hacerlo accesible a la mayor cantidad de familias.

«Queremos que los chicos puedan vivir esta experiencia única, por eso ajustamos el valor para que sea posible para más jugadores», explicó Jorge Gil de Pareja, CEO de THE FUTBOL.OFFICE, la agencia española socia del evento.