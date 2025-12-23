Fútbol internacional en Mendoza: llega el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada

En el cierre del 2025 los jóvenes que quieren hacer un camino en el deporte más popular del mundo tienen a su alcance una oportunidad única para compartir tres jornadas con dos de las máximas referentes del fútbol femenino local y entrenadores llegados desde España.

Estefanía Banini, la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino nacional, volverá a Mendoza por solo unos días para liderar su primer Campus Formativo organizado por Kick Ball Stars y con la novedad de la participación de Gimena Blanco.

Blanco, representante olímpica en fútbol femenino en Pekín 2008 y de notable carrera en el futsal italiano, se suma como invitada especial a la actividad destinada a jóvenes futbolistas desde los 8 años que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de diciembre en las instalaciones del club Banco Mendoza, en Chacras de Coria.

“Tengo muchísima ilusión de poder compartir, de poder estar ahí y volcar un poco de mi experiencia”, dijo Estefanía Banini, histórica número 10 de la Selección Argentina, quien aprovechará sus breves vacaciones en Mendoza para unirse a Gimena Blanco -como amiga especial-, y un completo staff para aportar al crecimiento del fútbol femenino y al desarrollo del talento joven de la provincia y otros puntos del país.

La inscripción al Campus de Estefanía Banini incluye comidas, indumentaria, partidos amistosos contra equipos locales y un diploma para todas las participantes del primer evento local especialmente dedicado al fútbol femenino que constará de 3 días de entrenamientos técnicos, convivencia y actividades de formación dentro y fuera de la cancha.

Los cupos son limitados y la inscripción se puede hacer en este link. Para más información los interesados pueden dirigirse al 2616566113.

La Experiencia Montcada vuelve a Mendoza

Paralelamente al Campus de Estefanía Banini, también en Banco Mendoza del 26 al 28 de este mes y de la mano de Kick Ball Stars, se llevará a cabo una nueva edición de los Try Outs Experiencia Montcada en la que jóvenes futbolistas se entrenarán durante tres días con especialistas llegados de Europa, disputarán partidos amistosos ante equipos locales y tendrán la posibilidad de acceder a becas para viajar a España tal como ya lo hicieron los 6 jóvenes futbolistas que fueron seleccionados en la edición de agosto último: Pablo García, Bautista Gatto, Marco Paredes, Leandro Solís, Rosendo Sobrino y Juan Páez.

La novedad es que esta vez los Try Outs serán para mayores de 10 años y la inscripción incluye comidas, indumentaria, partidos amistosos y la certificación correspondiente, además de la gran posibilidad de viajar para entrenar y jugar en Cataluña.

Para inscribirse se puede ingresar aquí

Sobre Estefanía Banini y Kick Ball Stars

Estefanía Banini tiene 35 años, juega en el Levante de España, fue una pionera del fútbol femenino en Mendoza y tiene una larga carrera en la que pasó por Chile, Estados Unidos y distintos equipos de España como Valencia y Atlético de Madrid.

Galardonada a nivel internacional, Estefi jugó 53 partidos en la Selección argentina participando de dos mundiales y 4 ediciones de la Copa América, además de haber sido incluida en el equipo ideal de la historia del fútbol continental.

Kick Ball Stars es una empresa mendocina, de Emanuel Salati, dedicada a organizar experiencias que vinculan el talento joven de nuestro país con el fútbol internacional tal como ya está ocurriendo con la Experiencia Montcada.

El Campus Formativo de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada son posibles gracias al invalorable apoyo de empresas a instituciones que apuestan por el deporte tales como Jebbs, Montemar, la Confederación Mendocina de Deportes, el club Banco Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo.