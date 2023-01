Fabre Montmayou obtiene la certificación vegana LIAF

Fabre Montmayou, bodega ubicada en Lujan de Cuyo y referente en la elaboración de vinos de alta gama, obtuvo la certificación vegana otorgada por el organismo de inspección y certificación Liaf Control, para su líneas de vinos Terruño que se comercializan tanto en la Argentina como en varios mercados del Mundo. Los vinos veganos son una excelente opción para aquellos que quieren disfrutar de una copa de vino sin que entren en juego los productos animales.

Se trata de una certificación de productos veganos, por intermedio de la cual, LIAF Control evalúa la conformidad del origen de las materias primas, aditivos y coadyuvantes utilizados en la elaboración de los vinos para verificar que los mismos no provengan de origen animal o derivados de animales.

En este sentido, Hervé Favre, fundador de la bodega Fabre Montmayou, comenta: «Hemos reemplazado los insumos de origen animal que cumplen con la misma misión en la elaboración de nuestros vinos como así también no empleamos animales para trabajar la tierra ni en ninguna otra etapa de la producción del vino», y agrega: «A nivel mundial existe una pujante demanda de vinos cuyos procesos productivos sean conscientes respecto a la explotación animal y por lo tanto más amigables con el medio ambiente».

Los vinos veganos se están haciendo cada vez más populares, al igual que el estilo de vida vegano en general. A nivel global las bodegas se están volcando hacia esta tendencia logrando como resultado que los vinos veganos sean más accesibles para todos y que más personas puedan disfrutarlos.



Es importante destacar que la elaboración de vinos veganos no implica cambios respecto de la elaboración tradicional salvo en la no utilización de insumos de origen animal, por lo tanto no hay cambios a nivel organoléptico en los vinos.

De esta manera, Fabre Montmayou, refuerza su filosofía de continuar elaborando vinos con un criterio de sustentabilidad a través de un modelo de gestión que promueve el respeto por las personas, la comunidad y el medio ambiente y destaca su cumplimiento con los procesos de elaboración de sus vinos bajo las estrictas normas establecidas por el organismo.

Todos los productos de Fabre Montmayou están disponibles en supermercados y vinotecas del país.