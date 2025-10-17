“Essentials”: los grandes éxitos de Pink Floyd, en un show único

La banda Eclipse brindará un espectáculo con un gran despliegue de imagen, luces y sonido. Lo más destacado de la obra de Pink Floyd en un recorrido por sus discos más icónicos. Será el viernes 24 de octubre a las 21, en el Teatro Mendoza.

Con 28 años de trayectoria, Eclipse se prepara para brindar el concierto denominado “Essentials”, un verdadero viaje por la principal discografía con obras icónicas como “Dark side of the moon”, “Wish you were here”, “The Wall”, “Momentary Lapse of reason” y “Division Bell”.

Como en todas sus presentaciones, además de la excelente interpretación de la música, este show estará acompañado por un despliegue de luces y de imágenes originales y nuevas generadas con AI.

Eclipse está integrada por Jorge Garín (voz líder), Sebastián Rivas y Edgardo Povez (guitarras), Federico Zuin (bajo), Juan Pablo Bruno (guitarra y coros), Claudio López (teclados y secuencias), Fernando Moncada (batería y secuencias), Gema Cris Miguel, Gabriela Catulo (coros) y Willy Moreno (producción general).

Formada en 1997, Eclipse ha presentado en tres ocasiones Pink Floyd The Wall en grandes conciertos sinfónicos junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y la Filarmónica de Mendoza.

La cita

Viernes 24 de octubre

Horario: 21 hs

Teatro Independencia.

Entradas a la venta en Entradaweb

Producción general: El Buey Producciones.