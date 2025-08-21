Empresas tecnológicas se preparan para misión comercial en Paraguay

Empresas de los sectores startup, EdTech, GovTech, e-commerce, HealthTech, fintech, ciberseguridad y logística están convocadas a participar en una misión comercial a Paraguay.

Organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, a través de la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deportes (DNTEC).

El encuentro se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2025 en Asunción y tiene como objetivo impulsar la internacionalización de empresas argentinas vinculadas a la tecnología y la innovación.

La agenda contempla:

Rondas de negocios B2B con contrapartes locales seleccionadas especialmente para la delegación.

con contrapartes locales seleccionadas especialmente para la delegación. Visitas a empresas líderes del sector .

. Paneles de expertos con referentes del ámbito público y privado.

con referentes del ámbito público y privado. Actividades de networking para generar oportunidades estratégicas y comerciales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de septiembre de 2025. Los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos estarán a cargo de las empresas participantes.

Para consultas e inscripciones, comunicarse a:

📧 mcdesoftware@mrecic.gov.ar

📧 dbonadeo@promendoza.com