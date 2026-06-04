El primer Wendy’s del interior del país abrió sus puertas en Mendoza Shopping

La cadena estadounidense de comida rápida desembarcó en la provincia este miércoles 3 de junio. Además, el shopping acelera su plan de expansión con la llegada de nuevas marcas y reaperturas estratégicas.

Mendoza Shopping continúa consolidando su posicionamiento como uno de los principales polos comerciales de la provincia mediante la incorporación de nuevas marcas y la renovación de espacios estratégicos. En el marco de su plan de crecimiento, durante la última semana se concretaron importantes aperturas y reaperturas que amplían la oferta comercial, deportiva y gastronómica del centro comercial.

Este miércoles 3 de junio, abrió sus puertas en el Patio de Comidas del centro de compras de Guaymallén, la cadena estadounidense de comida rápida Wendy’s, en lo que representa un hito para la marca: será su primer local fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, los consumidores mendocinos podrán acceder a algunos de los productos más emblemáticos de la cadena, entre ellos la hamburguesa Wendy’s Classic, Baconator, la nueva Crispy Onion Cheesburger. La firma también desarrolla el concepto «Wendy’s Café», que incorpora una oferta de cafés y pastelería.

La llegada de la compañía responde al atractivo que Mendoza representa para propuestas gastronómicas de alcance internacional. La empresa apuesta a un modelo de cercanía con los consumidores del interior del país, trayendo una oferta que hasta ahora se encontraba limitada al mercado metropolitano.

El nuevo local combina atención presencial con canales digitales y servicios de entrega a domicilio. Se trata de un modelo omnicanal cada vez más extendido en la industria gastronómica, donde la rapidez, la eficiencia operativa y la flexibilidad en la experiencia de consumo son factores clave.

Nuevas incorporaciones y próximas aperturas en el Shopping

Una de las novedades más destacadas fue la reapertura de la tienda adidas bajo el concepto internacional Home of Sports, una propuesta que busca integrar deporte y estilo de vida en un mismo espacio. El nuevo local, de 462 metros cuadrados, fue diseñado para ofrecer una experiencia de compra integral basada en la innovación, el diseño y la funcionalidad.

La tienda reúne categorías como Running, Training, Fútbol y Kids, además de un sector dedicado al lifestyle con líneas Sportswear y Originals. También incorpora propuestas para disciplinas como Pádel y Hockey, ampliando su alcance a distintos perfiles de consumidores y deportistas.

Asimismo, el espacio cuenta con las últimas novedades en calzado e indumentaria de la marca, incluyendo lanzamientos de Originals y nuevas colecciones orientadas tanto al entrenamiento como al uso cotidiano.

La semana pasada también abrió sus puertas el local de Columbia, fortaleciendo la presencia de marcas vinculadas al outdoor y las actividades al aire libre.

A estas incorporaciones se suman otros proyectos que ya se encuentran en marcha. Entre ellos figuran la reapertura de Umbral y los próximos desembarcos de XL y Vacunar, iniciativas que podrían concretarse durante las próximas semanas, aunque todavía no cuentan con fecha confirmada de inauguración.“Cada nueva marca que se incorpora y cada espacio que se renueva tiene como objetivo enriquecer la experiencia de quienes nos visitan. Estamos atravesando una etapa de crecimiento muy positiva, con proyectos que amplían la oferta comercial, deportiva y gastronómica del shopping. La llegada de Wendy’s, junto con la reapertura de adidas y las próximas inauguraciones previstas para este año, son una muestra de nuestro compromiso por seguir innovando y ofreciendo propuestas de calidad», afirmó Jésica Lois (Center Manager de Mendoza Shopping).