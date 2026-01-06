El festival que convierte a Mendoza y Casa Vigil en epicentro mundial del tomate

Mendoza vuelve a ser sede de ¡Del Tomate! 2026, la cuarta edición del festival impulsado por Labrar, el proyecto productivo y sostenible de Casa Vigil, liderado por la Dra. María Sance y Alejandro Vigil.

Una celebración única que invita a vivir el tomate desde el territorio, la ciencia, la cocina y la cultura, junto a productores y grandes figuras de la gastronomía regional e internacional.

En su última edición, el festival reunió a más de 2.000 personas y obtuvo cobertura nacional e internacional, consolidando a Mendoza como un referente global en gastronomía de origen, desarrollo sostenible y biodiversidad.

Un festival de cuatro días: del 5 al 8 de febrero de 2026

¡Del Tomate! es un ecosistema de experiencias que une gastronomía, producción local, investigación y turismo. Durante cuatro jornadas, productores, investigadores, cocineros y público general se encuentran para homenajear uno de los alimentos más emblemáticos de América: el tomate.

Clínica del tomate: conocimiento en comunidad

El festival comienza en Casa Vigil con la Clínica del Tomate, que incluye:

7 conferencias con referentes de producción, ciencia y cocina

Talleres participativos, cosecha, análisis sensorial y relevo de semillas

Feria de productores

Degustaciones y platos preparados por cocineros de Argentina, Italia, Brasil, Perú y Colombia

Cocina con propósito: una cena inolvidable

Casa Vigil recibe a chefs de renombre mundial en una cena que celebra la versatilidad del tomate en todas sus formas.

Una experiencia sensorial inspirada en la vitalidad y abundancia evocadas por Pablo Neruda en su “Oda al Tomate”.

Participan en esta edición:

Donato De Santis, Christophe Krywonis, Tássia Magalhães, Alejandro Ramírez Gómez, Pía Salazar, Iñaki López de Viñaspre, Anita Ponce, Manuel Choqque Bravo, Miguel Durango e Iván Azar (chef ejecutivo de Casa Vigil).

Nueva actividad 2026

El Ritual del Tomate · Sábado 7 de febrero

En Mendoza, hacer salsa es un ritual que une generaciones. Familias y comunidades se reúnen para preparar salsa mientras comparten historias, música, vinos y pastas caseras.

Durante esta jornada especial, visitantes y familias participarán de una experiencia de día completo dedicada a:

Elaborar salsa comunitaria

Honrar la cocina hogareña

Celebrar el tomate como símbolo de unión y memoria

“La salsa de tomate no es solo un ingrediente; es un legado vivo que une a las familias y celebra el trabajo colectivo y el amor por la cultura”,

Juan Ignacio Gerardi, coorganizador del Festival ¡Del Tomate!

El mensaje central del festival

“El tomate nos reúne para reflexionar sobre el origen del alimento, el valor de la biodiversidad y el rol productivo de Mendoza como corazón agrícola del país”,

María Sance

En esta edición, ¡Del Tomate! y Labrar profundizan su compromiso con la producción sostenible y el comercio justo, apoyando a pequeños productores y promoviendo prácticas agroecológicas.

Compromiso con la sostenibilidad

El evento implementará acciones concretas de sostenibilidad:

Movilidad eficiente

Uso racional de energía

Educación ambiental

Compras responsables

Redistribución de alimentos

Gestión de residuos junto a cooperativas

Sistema de compostaje de Casa Vigil

Por primera vez, se medirá la huella de carbono del evento para orientar mejoras futuras.

Ejes que definen esta edición

Cultural: el tomate como símbolo de identidad, territorio y memoria

el tomate como símbolo de identidad, territorio y memoria Sostenibilidad: prácticas regenerativas, compostaje y trazabilidad

prácticas regenerativas, compostaje y trazabilidad Gastronomía con propósito: chefs que cocinan desde y para el territorio

chefs que cocinan desde y para el territorio Economía y turismo: impacto regional y nueva narrativa productiva

impacto regional y nueva narrativa productiva Humanidad y origen: semillas ancestrales y productores guardianes de la biodiversidad

Itinerario general

Jueves 5

Clínica y talleres (09:00 a 13:30)

Almuerzo cóctel

Cena en Angélica Cocina Maestra

Viernes 6

Visita a productores

Almuerzo exclusivo Casa Vigil

Cena Oda del Tomate – Bodega

Sábado 7

Ritual del Tomate (10:00 a 18:00)

Almuerzo de pastas caseras

Cena República Arístides

Domingo 8

Almuerzo en Chipirón

Festival en Casa Vigil Bodega