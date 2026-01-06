El festival que convierte a Mendoza y Casa Vigil en epicentro mundial del tomate

Mendoza vuelve a ser sede de ¡Del Tomate! 2026, la cuarta edición del festival impulsado por Labrar, el proyecto productivo y sostenible de Casa Vigil, liderado por la Dra. María Sance y Alejandro Vigil.
Una celebración única que invita a vivir el tomate desde el territorio, la ciencia, la cocina y la cultura, junto a productores y grandes figuras de la gastronomía regional e internacional.
En su última edición, el festival reunió a más de 2.000 personas y obtuvo cobertura nacional e internacional, consolidando a Mendoza como un referente global en gastronomía de origen, desarrollo sostenible y biodiversidad.
Un festival de cuatro días: del 5 al 8 de febrero de 2026
¡Del Tomate! es un ecosistema de experiencias que une gastronomía, producción local, investigación y turismo. Durante cuatro jornadas, productores, investigadores, cocineros y público general se encuentran para homenajear uno de los alimentos más emblemáticos de América: el tomate.
Clínica del tomate: conocimiento en comunidad
El festival comienza en Casa Vigil con la Clínica del Tomate, que incluye:
- 7 conferencias con referentes de producción, ciencia y cocina
- Talleres participativos, cosecha, análisis sensorial y relevo de semillas
- Feria de productores
- Degustaciones y platos preparados por cocineros de Argentina, Italia, Brasil, Perú y Colombia
Cocina con propósito: una cena inolvidable
Casa Vigil recibe a chefs de renombre mundial en una cena que celebra la versatilidad del tomate en todas sus formas.
Una experiencia sensorial inspirada en la vitalidad y abundancia evocadas por Pablo Neruda en su “Oda al Tomate”.
Participan en esta edición:
Donato De Santis, Christophe Krywonis, Tássia Magalhães, Alejandro Ramírez Gómez, Pía Salazar, Iñaki López de Viñaspre, Anita Ponce, Manuel Choqque Bravo, Miguel Durango e Iván Azar (chef ejecutivo de Casa Vigil).
Nueva actividad 2026
El Ritual del Tomate · Sábado 7 de febrero
En Mendoza, hacer salsa es un ritual que une generaciones. Familias y comunidades se reúnen para preparar salsa mientras comparten historias, música, vinos y pastas caseras.
Durante esta jornada especial, visitantes y familias participarán de una experiencia de día completo dedicada a:
- Elaborar salsa comunitaria
- Honrar la cocina hogareña
- Celebrar el tomate como símbolo de unión y memoria
“La salsa de tomate no es solo un ingrediente; es un legado vivo que une a las familias y celebra el trabajo colectivo y el amor por la cultura”,
Juan Ignacio Gerardi, coorganizador del Festival ¡Del Tomate!
El mensaje central del festival
“El tomate nos reúne para reflexionar sobre el origen del alimento, el valor de la biodiversidad y el rol productivo de Mendoza como corazón agrícola del país”,
María Sance
En esta edición, ¡Del Tomate! y Labrar profundizan su compromiso con la producción sostenible y el comercio justo, apoyando a pequeños productores y promoviendo prácticas agroecológicas.
Compromiso con la sostenibilidad
El evento implementará acciones concretas de sostenibilidad:
- Movilidad eficiente
- Uso racional de energía
- Educación ambiental
- Compras responsables
- Redistribución de alimentos
- Gestión de residuos junto a cooperativas
- Sistema de compostaje de Casa Vigil
Por primera vez, se medirá la huella de carbono del evento para orientar mejoras futuras.
Ejes que definen esta edición
- Cultural: el tomate como símbolo de identidad, territorio y memoria
- Sostenibilidad: prácticas regenerativas, compostaje y trazabilidad
- Gastronomía con propósito: chefs que cocinan desde y para el territorio
- Economía y turismo: impacto regional y nueva narrativa productiva
- Humanidad y origen: semillas ancestrales y productores guardianes de la biodiversidad
Itinerario general
Jueves 5
Clínica y talleres (09:00 a 13:30)
Almuerzo cóctel
Cena en Angélica Cocina Maestra
Viernes 6
Visita a productores
Almuerzo exclusivo Casa Vigil
Cena Oda del Tomate – Bodega
Sábado 7
Ritual del Tomate (10:00 a 18:00)
Almuerzo de pastas caseras
Cena República Arístides
Domingo 8
Almuerzo en Chipirón
Festival en Casa Vigil Bodega