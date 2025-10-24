El artista colombiano Juanes se presenta en Arena Maipú

El artista colombiano se presentará su nuevo show en Mendoza como parte de la gira nacional el próximo jueves 30 de octubre, en el Arena Maipú Stadium. Además lanzó una versión de “La Camisa Negra” en feat con Un Poco de Ruido y Pinky SD.

Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.

El regreso a Argentina y una nueva versión de “La Camisa Negra”

En el marco de su nueva gira por Argentina, Juanes se presentará el 28 de octubre en Buenos Aires, el 30 en Mendoza y cierra el 31 de octubre en el Estadio Quality de Córdoba.

El autor de «A Dios le pido», que cuenta en su haber con 26 Latin Grammys y 4 Grammys, fue elegido una de las 100 personas más influyentes en el planeta según la Revista Time, entre otros logros que lo señalan como uno los artistas más importantes de la música latina.

En esta ocasión, volverá con un show en el que sonarán sus más grandes éxitos como: “Es por ti”, “Volverte a ver”, “Me enamora” y “La camisa negra”, además de los temas de su más reciente álbum “Vida Cotidiana”, ganador de un Latin Grammy y un Grammy.

A pocos días de su llegada a la Argentina para su concierto en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Rosario, Juanes nos sorprende estrenando su mega hit “La camisa negra” en versión cumbia junto a Un Poco de Ruido y Pinky SD.

Esta gran juntada nació durante la última visita del artista colombiano, cuando se reunieron en el popular programa de cumbia “Un Poco De Ruido”. Allí, entre charlas de música popular, bromas y fernet, reversionaron varios hits de Juanes, y surgió la posibilidad de estrenar “La camisa negra” versión cumbia en todas las plataformas digitales para que todos la puedan disfrutar y bailar.

Con producción de Pinky SD, esta versión cumbia es una explosión de ritmo irresistible que le da nueva vida al clásico multiplatino.