Directo de Chicago, Lorenzo Thompson llega a Mendoza con los mejor del blues

Lorenzo Thompson, el destacado músico estadounidense de extensa trayectoria, llega a Mendoza para brindar una noche inolvidable llena de magia y energía. El domingo 6 de abril a las 22h, el ilustre artista de la capital blues, junto al guitarrista y productor brasileño Bruno Marques, desembarca en Chacras para llenar de música el escenario del Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria). Las entradas ya se encuentran a la venta en Entradaweb.com.ar.

Reseña de un artista ilustre

Lorenzo Thompson nació en la ciudad de Greenwood, Mississippi, en la década de 1950, y se mudó a Chicago con su familia cuando tenía cinco años. Como muchos jóvenes de la ciudad, su primera experiencia como cantante fue en el coro de su iglesia.

Es un artista verdaderamente dinámico que tiene la habilidad única de conectarse con el público donde quiera que actúe, un músico tan notable que la gente a pesar del paso del tiempo sigue yendo a verlo en cada presentación. Su energía es contagiosa y convierte cada show en una gran fiesta.

Durante los últimos 20 años se ha presentado en todo el circuito de blues estadounidense, sobre todo en Chicago. Ha tocado con grandes como Willie Kent, Melvin Taylor, Buddy Scott, Aaron Burton, Howard Scott & the World Band, Pinetop Perkins, Little Mack Simmons, Lurrie Bell, Iceman Robinson, Little Arthur Duncan, Byther Smith, Hubert Sumlin, Jimmie Lee Robinson, Jimmy Burns, entre otros.

Además se ha presentado en los principales festivales junto a artistas consagrados como Son Seals, Koko Taylor, Huey Lewis and The News y Lonnie Brooks; y ha realizado giras por Europa actuando en España, Alemania, República Checa, Viena, Austria, Hungría, Polonia y Moscú. En su nueva aventura por Sudamérica se encuentran Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Se trata de un gran showman, el cual con un espectáculo cautivante, contagioso y que emociona por su vigorosa interpretación, se ha ganado el cariño del público de cada ciudad por donde pasó.