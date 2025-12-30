Después de las fiestas reciclá y canjeá tus envases de vidrio, con la campaña “Brindar es Dar”

El viernes 2 de enero, de 18:30 a 20, en La Barraca Mall, Verallia invita a los mendocinos a canjear 5 envases de vidrio por una entrada al cine. Una oportunidad para reciclar y, al mismo tiempo, disfrutar de una salida en familia.



La campaña “Brindar es Dar” celebra este año su 13ª edición, reafirmándose como una de las acciones ambientales más reconocidas en Mendoza. Esta iniciativa de Verallia Argentina –empresa líder en la fabricación de envases de vidrio– vuelve a convocar a la comunidad a participar de una propuesta sencilla y transformadora: reciclar envases de vidrio y convertir ese gesto en un aporte real al cuidado del planeta.

Este año, la acción se realizará el viernes 2 de enero, de 18:30 a 20:00, en La Barraca Mall. Quienes participen podrán canjear 5 envases de vidrio por 1 entrada al cine. Se entregarán hasta 2 entradas por persona, con un stock total de 600 entradas, hasta agotar disponibilidad.

“Elegimos realizar esta edición después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo porque es un momento ideal para que las familias mendocinas puedan reciclar las botellas y envases que se utilizan en esas fechas. Queremos acompañar ese impulso y transformarlo en una acción concreta de cuidado ambiental”, señaló Alejandra Merín, responsable del programa Vidrio, una acción transparente.

La jornada contará con contenedores identificados para depositar botellas y frascos de vidrio —los únicos materiales aptos para el proceso de reciclado—, recordando que otros tipos de vidrio, como focos o espejos, no pueden incorporarse al circuito industrial.

Trece años de acción y compromiso con el reciclaje de vidrio

A lo largo de los años, Verallia ha impulsado numerosas campañas que invitan a la comunidad mendocina a acercarse al reciclado a través de propuestas simples, accesibles y educativas. Esta nueva edición renueva ese espíritu, poniendo el foco en la importancia de recuperar envases que pueden reutilizarse infinitas veces sin perder calidad.

“El vidrio es un material 100% reciclable y cada envase que recuperamos puede volver a convertirse en materia prima, permitiéndonos reducir el uso de recursos naturales, el consumo energético y las emisiones de CO₂. Esta acción forma parte de nuestro propósito de reimaginar el vidrio para un futuro sostenible, impulsando la economía circular y reforzando el valor del vidrio como un material noble, renovable e infinitamente reutilizable”, afirmó Luciano Villa, Gerente General de Verallia Argentina.

Resumen de “Brindar es Dar”

5 envases de vidrio = 1 entrada al cine. Máximo 2 entradas por persona. Stock: 600 entradas. Materiales aptos: Solo botellas y frascos de vidrio.

Sobre “Vidrio, una acción transparente”

“Vidrio, una acción transparente” es el programa de reciclado que Verallia Argentina impulsa desde 2012 para promover la recolección y valorización del vidrio en la comunidad. A través de más de 50 contenedores distribuidos en el Gran Mendoza, vecinos e instituciones pueden depositar botellas y frascos que luego se reciclan en la planta local para fabricar nuevos envases.

Con más de una década de crecimiento, el programa fortalece la economía circular y la conciencia ambiental, demostrando que reciclar vidrio es un hábito simple y accesible que reduce residuos, ahorra energía y disminuye las emisiones de CO₂.

Acerca de Verallia

En Verallia, nuestro propósito es reimaginar el vidrio para un futuro sostenible. Queremos redefinir cómo se produce, reutiliza y recicla el vidrio, para convertirlo en el material de envasado más sostenible del mundo. Trabajamos junto a nuestros clientes, proveedores y otros socios a lo largo de toda la cadena de valor para desarrollar soluciones nuevas, beneficiosas y sostenibles para todos.

Con casi 11.000 empleados y 35 plantas de producción de vidrio en 12 países, somos el líder europeo y el tercer mayor productor mundial de envases de vidrio para bebidas y productos alimenticios. Ofrecemos soluciones innovadoras, personalizadas y respetuosas con el medio ambiente a más de 10.000 empresas en todo el mundo. Verallia produjo más de 16 mil millones de botellas y frascos de vidrio y registró ingresos de 3.500 millones de euros en 2024.

La estrategia de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de Verallia ha sido galardonada con la Medalla Platino de Ecovadis, situando al Grupo en el 1 % superior de las empresas evaluadas por Ecovadis. Nuestro objetivo de reducción de emisiones de CO₂ del -46 % en los alcances 1 y 2 entre 2019 y 2030 ha sido validado por la SBTi (Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia). Este objetivo está alineado con la trayectoria de limitar el calentamiento global a 1,5 °C establecida por el Acuerdo de París.

Verallia cotiza en el compartimento A del mercado regulado de Euronext París (Ticker: VRLA – ISIN: FR0013447729) y forma parte de los siguientes índices: CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small y CAC All-Tradable.