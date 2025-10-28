Casa Ronald logró recaudar más de $113 millones en su evento anual “Celebremos”

Gracias al apoyo de más de 32 empresas y donantes particulares, la organización alcanzó un nuevo récord de recaudación que contribuye con el sostén y continuidad de sus programas en la provincia.

El 23 de octubre en el Hotel Hilton de Guaymallén, Mendoza, se llevó a cabo una edición más de la tradicional cena de recaudación de fondos, “Celebremos Casa Ronald”. Este evento, uno de los más destacados del año, tiene como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento y continuidad de los programas que Casa Ronald lidera en la región.

Este año, la recaudación superó los 113 millones de pesos, los cuales serán destinados al sostenimiento de los programas que desarrollan en Mendoza: la Casa Ronald, la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables y la Unidad de Bienestar, que ofrecen acompañamiento y apoyo integral a las familias durante la enfermedad de sus hijos.

Esta noche especial contó con la conducción de Gaby Canci, Majo Pérez Comalini, Gisela Campos y Lucas Castro. El talento de los niños cantores de Mendoza y las interpretaciones de Agustín Saitta y Jazzitos aportaron un toque emotivo y divertido al encuentro. Más de 400 invitados, voluntarios, empresas e instituciones participaron en una noche que celebró la solidaridad y la filosofía del cuidado centrado en la familia, eje fundamental de los programas que lleva adelante Casa Ronald.

Luis Zambonini, Presidente de Casa Ronald, expresó: “Desde la apertura de la Casa Ronald Mendoza en 2003, hemos podido acompañar y cobijar a más de 5100 mil niños y sus familias. Lo recaudado esta noche nos permite seguir adelante con la misión fundamental de garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo».

En esta edición, Casa Ronald contó con el respaldo de sponsors y aliados que, año tras año, dicen presente para acompañar este propósito: Durang, Arcos Mendocinos​, Zummy, Farmacias del Plata, Terminal Mendoza, Diario Los Andes, Grupo América, Hilton, Meka, Ceosa, Municipalidad de San Rafael, Municipalidad de Guaymallén​, Brokers, McDonald´s, Lopez​, Efe Argentina, Elfe, Grupo Goldstein, Grupo Harlpern​, Hospital Español​, Jesus Plotter, Palmares Open Mall​, Durox​, Oscar David, Coqsalud​, Nexo​, Gabriel Canci Difusión, Colegio Farmacéutico​ de Mendoza, Ministerio de Salud, Municipalidad De Luján De Cuyo​, Municipalidad de Tupungato​ y Municipalidad de la Ciudad De Mendoza.

“Estamos profundamente agradecidos con nuestros sponsors, invitados, el equipo de Casa Ronald, nuestros voluntarios, técnicos, conductores y artistas. Gracias a su apoyo, Celebremos 2025 fue una noche muy especial, cargada de solidaridad y compromiso”, concluyó Zambonini.

Acerca de Casa Ronald

Casa Ronald es una asociación civil independiente, cuya misión fundamental es garantizar a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y hace más

de 30 años que tiene presencia en nuestro país, trabajando en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad. También opera acercando de forma gratuita, atención médica pediátrica de calidad a comunidades vulnerables con difícil acceso al sistema de salud. Y promoviendo hábitos saludables dentro de las mismas.

Desde sus inicios Casa Ronald ha cobijado a más de 422.000 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.