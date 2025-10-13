Bersuit llega a Mendoza festejando los 25 años de uno de sus discos más icónicos

Una noche imperdible para cantar, bailar y revivir uno de los discos más emblemáticos del rock argentino.

El sábado 1 de noviembre, a las 21 h, Bersuit llega a Nido Club (Mitre y esq. Godoy Cruz, Cdad.) para celebrar los 25 años de «Hijos del Culo», uno de sus discos más icónicos, y una placa emblemática del rock nacional en el nuevo siglo. Se viene una noche imperdible para revivir los himnos que marcaron a toda una generación y cantar junto a una de las bandas más grandes del rock argentino.

Luego de agotar dos funciones en Ferro y anunciar una presentación en el Movistar Arena, Bersuit continúa con una gira nacional que revive en vivo este álbum histórico producido por Gustavo Santaolalla, que alcanzó doble platino y dejó clásicos inmortales como «Desconexión sideral», «Toco y me voy», «Negra murguera» y «La bolsa».

Editado en el año 2000, «Hijos del Culo» marcó un antes y un después en la historia de Bersuit y del rock argentino. Con su inconfundible fusión de rock, cumbia, murga, chacarera, tango y electrónica, el disco consolidó el estilo irreverente y festivo de la banda, con letras cargadas de crítica social y una energía que sigue vigente a lo largo de generaciones.

A 25 años de aquel lanzamiento, Bersuit revive su espíritu más explosivo con una gira que ya recorrió distintos puntos del país y que promete una celebración inolvidable en Mendoza. Un reencuentro con la historia, la fiesta y la fuerza incomparable de Bersuit en vivo.