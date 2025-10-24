Barrio Chino Chacras presenta “POP UP”

Este sábado 25 de octubre Barrio Chino Chacras invita a pasar la tarde en su patio de Chacras de Coria junto a dos marcas que apuestan por la sustentabilidad: MATE bikes y Crocante soda micro saborizada con aceites esenciales.



Barrio Chino Chacras invita a “POP UP” , la presentación de la versión MATE CITY con bike test incluido y la degustación de las sodas micro saborizadas CROCANTE.



La invitación es abierta para este sábado 25 de octubre de 18 a 20h y habrá:

Remeras MATE intervenidas por Egle Piedrafita en vivo

Musiquita con vinilos a cargo de Gus Parra

Prueba de aperitivos CROCANTES

Muestra de esculturas y pinturas surrealistas.

⁠Lugar: Barrio Chino Chacras

Monte Líbano 1068 (donde topa Darragueira)

Sobre la muestra de arte

Esta muestra no busca complacer. Es una forma de liberar. Una apertura, un acto necesario.

Cada obra es un intento de romper el interior, de transformar lo que no se dice, en materia. Lo que no se habla, se construye. Gunz Elst, Nico Loüet, Alexis Delgado. Este grupo de artistas demuestra que se puede compartir una exposición, dónde cada uno en sus propias búsquedas y particularidades, pueden amalgamarse de manera absolutamente armónica.

Barrio Chino café arte, ubicado en Monte Líbano 1068 de Chacras de Coria, nació con el propósito de brindar un espacio comprometido con el mundo artístico de Mendoza. Además, posee una cafetería tradicional y un mercadito de vinos, diseños textiles y productos de creadores mendocinos.