Banco de Alimentos Mendoza realizó su cena anual y siguió construyendo solidaridad

El pasado 29 de Agosto la Fundación Banco de Alimentos Mendoza desarrolló la segunda edición de su cena anual #YoTeBanco, una vez más con el objetivo de seguir adelante con la construcción de su propio centro de operaciones.

La noche se vistió de solidaridad y convocó a todos los sectores de la sociedad. Hotel Hilton Mendoza fue el escenario que reunió a distintas empresas, municipios y particulares en una noche de profundo compromiso y solidaridad.

Desde hace 23 años Banco de Alimentos Mendoza contribuye a reducir el hambre, solicitando la donación de alimentos aptos para el consumo y distribuyéndolos a entidades que brindan diferentes prestaciones alimentarias. Educa acerca de las posibles soluciones a la problemática del hambre.



Hoy trabajan junto a 85 organizaciones sociales y a través de ellas colaboran con la alimentación de más de 47.000 personas. La demanda de alimentos de sectores vulnerados es una constante, y evitar la pérdida y desperdicio de los alimentos presenta desafíos complejos pero necesarios.



Casi 400 personas se sumaron a esta noche solidaria que contó con la presencia de distintos representantes de empresas que decidieron acompañar este proyecto, un aporte desde el sector privado que es indispensable para el accionar de la Fundación.



El sector público también apoyó la misión de Banco de Alimentos Mendoza. A través de la presencia del gobernador, intendentes y autoridades de los municipios de Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Guaymallén y Godoy Cruz se reconoció la importancia y el impacto que tiene el trabajo de esta Fundación ya que las organizaciones sociales con las que trabajan se encuentran a su vez concentradas en gran parte en estas comunas.

Una de las sorpresas de la noche se desarrolló a través de la presencia del Sr Gobernador Alfredo Cornejo quien en la voz del Sr Ministro Tadeo García Zalazar anunció un apoyo muy importante para continuar con la construcción del tan necesario y anhelado sueño del Banco de Alimentos Mendoza. El gobierno de la provincia anunció su compromiso de donar los aportes necesarios para concretar la primera etapa de la construcción del centro de operaciones.



“Agradecemos a Banco de Alimentos Mendoza porque cumple un rol importante en la sociedad, su trabajo es referencia en Argentina y en América Latina, por eso parte del reconocimiento a ese esfuerzo tiene que ver con el acompañamiento en distintas instancias” destacó el Ministro de Cultura, infancias y Dirección General de Escuelas. Por esto es que se intenta fortalecer el trabajo de la Fundación para que su impacto y cobertura siga creciendo en Mendoza.

La noche también contó con momentos emocionantes como fue la apertura de la mano de Juan Pablo Moltisanti y Ofelia Cuadra con un emotivo número artístico. Pero el buen gusto y la calidez no termina allí ya que se entregaron delantales elaborados con retazos de telas realizados por Mujeres Retaceando Historias, un proyecto que se orienta a fomentar la capacidad de autogestión de mujeres de la comunidad del Algarrobal, Las Heras, promoviendo el tejido social y la economía circular.



Un encuentro que rindió sus frutos para seguir fortaleciendo a una ONG que lejos de bajar los brazos redobla sus esfuerzos para seguir contribuyendo a reducir el hambre en nuestra provincia.



Si querés conocer más de Banco de Alimentos Mendoza y hacer tu aporte a la construcción de su centro de operaciones podés hacerlo a través de la página web.