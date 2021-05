Argentinos se inclinan por vacacionar en Miami

En el relevamiento realizado por Booking.com, además de la ciudad norteamericana, aparecen Bariloche, Mendoza, San Martín de los Andes, y Salta.

Booking.com, el líder digital que hace que conocer el mundo sea más fácil para todos, realizó un relevamiento para conocer cuáles fueron los destinos más buscados por los argentinos en la plataforma durante el mes de abril para viajes en julio y agosto 2021. En un contexto donde los argentinos se inclinan por los destinos domésticos, se da esta paradoja donde aparece la ciudad de Miami entre los 5 más buscados. Importante decir que no se tratan de reservas, sino que búsquedas hechas en abril para hospedajes entre julio y agosto de 2021.

Destinos más buscados durante el mes de abril para check-in entre julio y agosto 2021*:

San Carlos de Bariloche Mendoza San Martín de los Andes Miami Salta.

Aunque la pandemia todavía no terminó, una reciente investigación** de Booking.com reveló que el 67% de los viajeros argentinos son más optimistas con respecto a los viajes en 2021 gracias al firme compromiso de la comunidad médica y científica, y a la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Para el 74% de la comunidad viajera argentina no haber podido viajar en 2020 hizo que tengan aún más ganas de hacerlo en 2021.

La confianza en las vacunas es considerable. Un 51% no viajará al exterior hasta vacunarse (ese porcentaje se eleva a un 57% entre los mayores de 55 años) y un 83% piensa hacerlo localmente. Asimismo, el 52% de los argentinos solo viajarán a países en los que se hayan puesto en marcha programas de vacunación. Pero todavía existen reticencias, ya que un 41% sigue mostrando escepticismo en cuanto a si una vacuna realmente hará que viajar sea más seguro.