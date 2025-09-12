 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Árbol anunció una extensa gira para celebrar sus tres décadas de trayectoria

Por MASSNEGOCIOS el 12 septiembre, 2025

Tras el potente show con el que hizo vibrar el C Art Media de Capital Federal en mayo pasado, Árbol anunció una extensa gira para celebrar sus tres décadas de trayectoria, que tendrá una parada muy especial en Mendoza. 

El sábado 4 de octubre a las 21 h, la banda se presentará en Nido Club (Mitre esq. Godoy Cruz, Ciudad), en el marco de un tour que también recorrerá distintas provincias de Argentina, Chile y México. Las entradas se encuentran a la venta en Tuentrada.com

Cada show de esta gira será una verdadera fiesta, donde no faltarán clásicos como «Trenes, camiones y tractores», «Pequeños sueños», «La nena monstruo» y «El fantasma»; como así también los tres lanzamientos más recientes de la banda: «Pintao» (versión de Duki ft. Ysy A), «La Güera Salomé» (del mexicano Fito Olivares) y «Bancate ese defecto», un homenaje a Charly García.

Sobre Árbol

Formada en 1994 en Haedo, zona Oeste del Gran Buenos Aires, Árbol se consolidó como una de las bandas más originales del rock alternativo argentino gracias a su particular fusión de rock, hip hop, cumbia, folklore y reggae.

Tras la edición independiente de su disco debut Jardín Frenético (1996), una copia del mismo llegó a manos de Gustavo Santaolalla a través de Café Tacuba, quien los convocó para firmar con el sello Surco, abriéndoles las puertas de los grandes escenarios de Argentina, México y Estados Unidos.

La consagración llegó en 2004 con Guau!, producido junto a Santaolalla, que incluyó clásicos como Pequeños Sueños y El Fantasma, además de una potente versión de Ji Ji Ji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Poco después editaron el DVD Miau! (2006), con imágenes de sus históricos conciertos en el Estadio Obras, confirmando la potencia de su propuesta en vivo y el fuerte vínculo con su público.

Con discos como Hormigas (2007), No Me Etiquetes (2009) y Hongo (2022), además de múltiples colaboraciones con artistas como Natalie Pérez, Lng Sht y Sebastián Teysera (La Vela Puerca), Árbol mantiene intacta su vigencia. Tras una intensa gira por España, Uruguay, Paraguay y Argentina en 2024, este 2025 los encuentra celebrando 30 años de trayectoria con un tour que reafirma su lugar como una de las bandas más queridas e influyentes del rock alternativo latinoamericano.

Sus integrantes son: Pablo Romero (voz), Sebastián Bianchini (bajo), Hernán Bruckner (guitarra) y Martín Millán (batería).

Publicado en Cultura y Destacadas

MASSNEGOCIOS
MASSNEGOCIOS

Más de CulturaMás entradas en Cultura »
Más de DestacadasMás entradas en Destacadas »