Árbol anunció una extensa gira para celebrar sus tres décadas de trayectoria

Tras el potente show con el que hizo vibrar el C Art Media de Capital Federal en mayo pasado, Árbol anunció una extensa gira para celebrar sus tres décadas de trayectoria, que tendrá una parada muy especial en Mendoza.

El sábado 4 de octubre a las 21 h, la banda se presentará en Nido Club (Mitre esq. Godoy Cruz, Ciudad), en el marco de un tour que también recorrerá distintas provincias de Argentina, Chile y México. Las entradas se encuentran a la venta en Tuentrada.com

Cada show de esta gira será una verdadera fiesta, donde no faltarán clásicos como «Trenes, camiones y tractores», «Pequeños sueños», «La nena monstruo» y «El fantasma»; como así también los tres lanzamientos más recientes de la banda: «Pintao» (versión de Duki ft. Ysy A), «La Güera Salomé» (del mexicano Fito Olivares) y «Bancate ese defecto», un homenaje a Charly García.

Sobre Árbol

Formada en 1994 en Haedo, zona Oeste del Gran Buenos Aires, Árbol se consolidó como una de las bandas más originales del rock alternativo argentino gracias a su particular fusión de rock, hip hop, cumbia, folklore y reggae.

Tras la edición independiente de su disco debut Jardín Frenético (1996), una copia del mismo llegó a manos de Gustavo Santaolalla a través de Café Tacuba, quien los convocó para firmar con el sello Surco, abriéndoles las puertas de los grandes escenarios de Argentina, México y Estados Unidos.

La consagración llegó en 2004 con Guau!, producido junto a Santaolalla, que incluyó clásicos como Pequeños Sueños y El Fantasma, además de una potente versión de Ji Ji Ji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Poco después editaron el DVD Miau! (2006), con imágenes de sus históricos conciertos en el Estadio Obras, confirmando la potencia de su propuesta en vivo y el fuerte vínculo con su público.

Con discos como Hormigas (2007), No Me Etiquetes (2009) y Hongo (2022), además de múltiples colaboraciones con artistas como Natalie Pérez, Lng Sht y Sebastián Teysera (La Vela Puerca), Árbol mantiene intacta su vigencia. Tras una intensa gira por España, Uruguay, Paraguay y Argentina en 2024, este 2025 los encuentra celebrando 30 años de trayectoria con un tour que reafirma su lugar como una de las bandas más queridas e influyentes del rock alternativo latinoamericano.

Sus integrantes son: Pablo Romero (voz), Sebastián Bianchini (bajo), Hernán Bruckner (guitarra) y Martín Millán (batería).