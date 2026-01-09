Ágil NEX: el 45% de las pymes mendocinas exportó en menos de un año

El programa Ágil NEX, impulsado por ProMendoza, presentó su balance anual con resultados concretos en la internacionalización de pymes locales: el 45 % de las empresas participantes logró exportar en menos de un año tras finalizar el programa.

En los últimos doce meses, las pymes acompañadas por Ágil NEX concretaron exportaciones equivalentes a 4,8 contenedores de bienes, que incluyeron vinos fraccionados y a granel, frutos secos y frutas deshidratadas. A esto se sumaron exportaciones por USD 8.623 en hardware y servicios tecnológicos, lo que refleja la diversidad sectorial alcanzada.

El informe destaca un crecimiento sostenido en la inserción internacional de empresas mendocinas, que no solo realizaron sus primeras operaciones, sino que también avanzaron en la consolidación de mercados estratégicos y en procesos comerciales clave.

Resultados por sector

En tecnología, Wara GPS exportó equipos de geolocalización a Uruguay y Colombia por USD 8.623, incluyendo hardware y servicios asociados.

En alimentos, Yashar realizó envíos de ciruela, durazno y tomate deshidratado a Uruguay, completando siete pallets en dos operaciones. Por su parte, South Valley exportó 2,3 contenedores de ciruela deshidratada a Brasil, consolidando su posicionamiento en ese mercado.

El sector vitivinícola mostró una performance destacada. Rivero Casa de Vinos exportó vino a granel al Reino Unido y vino fraccionado a Brasil, mientras que Selada Wines y Piegrande Wines avanzaron en el mercado mexicano con envíos de vino fraccionado.

En frutos secos, La Pascua Fruits concretó exportaciones a Brasil, y DEOS avanzó con envíos de vino fraccionado a Brasil y Francia, en operaciones articuladas con entidades del sector exportador.

Impacto del programa

El balance anual confirma el impacto del acompañamiento técnico y comercial de Ágil NEX como una herramienta clave para ordenar, profesionalizar y acelerar los procesos de internacionalización de las pymes mendocinas, contribuyendo a la diversificación de mercados y al crecimiento del entramado exportador provincial.