Abrió la convocatoria al Premio Mujer Empresaria y Emprendedora Mendocina 2026

La Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza lanzaron la convocatoria al Premio Mujer Empresaria y Emprendedora Mendocina 2026, una distinción que reconoce el liderazgo, la innovación y el impacto del talento femenino en el ecosistema PyME de la provincia.

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Mujeres de la FEM junto a la Asociación Civil Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, busca visibilizar y reconocer a mujeres referentes del ámbito empresarial y emprendedor, destacando su aporte al desarrollo productivo, la generación de empleo y la construcción de redes estratégicas en Mendoza.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 12 de enero de 2026 y deberán ser presentadas por las cámaras asociadas a la FEM, mediante la carga del formulario oficial.

Un reconocimiento al liderazgo femenino en el mundo PyME

El Premio Mujer Empresaria y Emprendedora Mendocina tiene como objetivo poner en valor modelos de gestión e inspiración, que fomenten una mayor participación de mujeres en el ámbito empresarial, promoviendo la equidad, la innovación y el crecimiento sostenible del entramado productivo local.

La distinción reconoce trayectorias y proyectos que generan impacto económico y social, consolidando el rol de las mujeres como protagonistas del desarrollo provincial.

Categorías 2026

La edición 2026 contempla tres categorías:

Innovación y Redes: destinada a mujeres que impulsan nuevas formas de hacer empresa y fortalecen vínculos estratégicos.

Trayectoria: reconoce a empresarias con una carrera consolidada, que han sostenido y hecho crecer su empresa a lo largo del tiempo.

Inspiración: orientada a emprendedoras cuyo recorrido, valores y compromiso generan un impacto positivo en su comunidad.

Cómo postularse

Las candidaturas deben ser presentadas exclusivamente por las cámaras asociadas a la FEM, completando el formulario de inscripción antes del 12 de enero de 2026 inclusive.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/1DJCK77Z7fgvBjdJ8

Consultas: mujeresempresariasfem@gmail.com

Con esta nueva edición, el premio reafirma su objetivo de impulsar el liderazgo femenino en el mundo PyME, fortaleciendo el desarrollo económico y la diversidad empresarial en Mendoza.