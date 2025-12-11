Zoloa Band celebra un año de intensa actividad y 200.000 reproducciones de su video «Triángulo»

La Zoloa Band, proyecto liderado por Marcelo Zoloa -vocalista, guitarrista y miembro fundador de los renombrados Bela Lugosi- despide el año con un concierto especial el viernes 12 de diciembre, a las 22 h, en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria).

La banda celebra un cierre de temporada potente y muy activo, que incluye un reciente hito digital: la versión en vivo 2025 de «Triángulo» superó las 200.000 reproducciones en YouTube, consolidándose como una de las piezas más compartidas del proyecto.

El show recorrerá canciones de los discos solistas de Zoloa, clásicos de Bela Lugosi y versiones de las bandas que marcaron la historia musical del líder, con el carácter y la impronta colectiva de una formación que se encuentra en uno de sus mejores momentos creativos.

Zoloa Band está integrada por Marcelo Zoloa en guitarra y voz, Omar Alchapar en bajo, Juan Pablo Dalla Torre en batería, Cristian Puebla en guitarras y coros y Guillermo Ostropolsky en teclados.

Las entradas anticipadas ya están a la venta en Entradaweb.com.ar

Una etapa creativa intensa: nuevo disco y exploraciones sonoras

2023 marcó un punto fundamental en la carrera solista de Zoloa con el lanzamiento de su segundo disco de estudio, «La balada del desierto y la montaña», una obra profundamente personal y ecléctica compuesta por siete canciones inéditas. El álbum combina folk-country, canción poética y trazos de electrónica experimental, consolidando una identidad sonora y lírica auténtica y arriesgada.

Canciones destacadas

«Vos qué pensás?», con influencias de Kraftwerk y una estética electrónica minimalista.

«Los pájaros», inspirada en su experiencia en terapia intensiva tras atravesar un severo cuadro de Covid.

«El blues del crepúsculo», con la participación de Beto Olguín (Los Pérez García), evocando el clima poético y nocturno de Tom Waits.

Una obra también visual

El videoclip de «Un poco de lluvia», filmado en San José (Lavalle), ya superó el medio millón de reproducciones, destacándose por su sensibilidad y su conexión con el paisaje cotidiano.

Por su parte, el video de «La balada del desierto y la montaña», rodado en el desierto de Altos Limpios, despliega una estética de western poético. Allí participan Ezequiel Araujo (bajo) y Tatu Garibaldi (percusión), en una de sus últimas sesiones de grabación.

Un artista en movimiento

En 2024, Zoloa continuó expandiendo su universo creativo con nuevas canciones, proyectos paralelos y el estreno de «Lo Azul de lo Verde», una obra conceptual de cuatro piezas de música para meditación en movimiento (Tai Chi), disponible en plataformas digitales. Su trabajo actual reafirma una búsqueda constante entre canción, experimentación, paisaje y poesía.