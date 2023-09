Vuelve Masters of Food and Wine a Park Hyatt Mendoza

“Alquimia – Harmony of flavor” será el hilo conductor del evento que reúne a chefs estelares con las más selectas bodegas premium de Mendoza.



Con la presencia de 14 chefs y 25 bodegas, vuelve el 15 de septiembre el evento más refinado y emblemático de Park Hyatt a nivel mundial. Masters of Food and Wine reúne a importantes referentes gastronómicos y del vino de la provincia, el país y el mundo en el marco de la sofisticación y la elegancia de la hospitalidad cinco estrellas.



Masters of Food and Wine es un evento de culto en la agenda mendocina, que pone en escena y distingue las vanguardias y las expresiones gastronómicas de más alto nivel.



Este evento se realiza en Park Hyatt Mendoza bajo formato open house contando con ambientación, musicalización y entretenimiento para generar una atmósfera distinguida e invitante.



Bajo el concepto de “Alquimia – Harmony of flavor” y los cuatro elementos de la naturaleza (agua, tierra, fuego y aire) la creatividad de cada chef se verá desplegada en estaciones individuales, las cuales serán visitadas por los asistentes para degustar los platos y elaboraciones pero también para conocer al maestro culinario en acción.



Renombradas bodegas acompañan el evento ofreciendo etiquetas Premium para generar una auténtica aventura de maridaje. La degustación del vino es libre e ilimitada y los asistentes pueden probar tantas copas y variedades como deseen.



¿Qué es “Alquimia – Harmony of Flavor”?



En esta edición de Masters of Food and Wine el espacio del evento, intervenido escénicamente, se ordena en base a los cuatro elementos.

“La gastronomía como energía creadora y creativa sin límites, proponiendo la alquimia de los elementos para lograr la armonía de los sabores.

El vino como elaboración mágica del trabajo de nuestra tierra nos invita a disfrutar una noche llena de aromas y sabores.”



FUEGO: “La ferocidad del fuego se expresa encendiendo los sentidos”

El sector fuego contiene elaboraciones a las brasas, parrillas, sabores picantes, preparaciones al disco y sabores fuertes y ahumados.



AGUA: “La energía en cambio permanente. El agua como madre de sabores”

El sector agua contiene elaboraciones con predominio de elementos de pesca, frutos de mar o de río.



TIERRA: “El respeto por la tierra nos da identidad y raíces”

El sector tierra contiene elaboraciones plant-based & vegan, vegetales, verduras y frutas, así también propuestas gastronómicas ancestrales y culturales.



AIRE: “El elemento que nos contiene, nos arropa y nos define”

Una de las grandes novedades de la edición 2023 de Masters of Food and Wine es el sector aire ya que este elemento contendrá experiencias de wellness, estaciones détox y relajación sensorial a cargo de Kaua Spa –el Spa de Park Hyatt Mendoza.



Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta y pueden ser adquiridas de forma presencial en la Recepción de Park Hyatt Mendoza (Chile 1124 – Ciudad de Mendoza) o a través de WhatsApp al 2614411234.

Las mismas tienen un valor de 30.000 pesos por persona.

Supervielle acompaña ofreciendo en promoción un 2×1 para las entradas adquiridas con tarjetas Supervielle Identité.



Acompaña este evento Aerolíneas Argentinas, gestionando y posibilitando el traslado de cada uno de los Chefs.



Chefs participantes:

Iván Azar

Maru Botana

Franco Canzano

Patricia Courtois

Pablo Gamboa

Ramón Garriga / Glutenmorgen

Walter Godoy

Iwao Komiyama

Máximo López May

Paula Maroni

Florencia Rodríguez

Ailín Rosas

Ximena Sáenz

Christina Sunae

Bodegas anfitrionas :

Bodegas Bianchi

Bodegas Caro

Casarena Bodega & Viñedos

Catena Zapata

Clos de los Siete

Cuvelier Los Andes

Bodega Diamandes

Domaine Nico

Durigutti Family Winemakers

El Enemigo

Finca Decero

Finca La Anita

Lagarde

Lamadrid State Wines

La Vigilia

Luca

Luigi Bosca

Bodega Monteviejo

Piattelli Vineyards

Bodega Rolland by Michelle Rolland

Viña Cobos

Viña Las Perdices

Bodega Vistalba

Zorzal Wines

Zuccardi