Vendimia Tech regresa a Mendoza y reunirá a líderes de tecnología, innovación y startups

Vendimia Tech regresa a Mendoza con su tercera edición para consolidarse como uno de los encuentros de inteligencia artificial y blockchain más importantes del interior argentino. El evento se desarrollará del 25 al 29 de marzo y proyecta reunir a más de 2.000 asistentes, 50 referentes del sector y 30 empresas tecnológicas, con el objetivo de posicionar a la provincia como un polo emergente de la economía del conocimiento.

La iniciativa propone conectar innovación, educación y economía real, en una agenda que reunirá a emprendedores, desarrolladores, inversores, empresas tecnológicas y universidades. En un contexto donde Argentina se ha convertido en uno de los países con mayor adopción cripto de América Latina, el encuentro busca promover la adopción responsable de herramientas vinculadas a Web3, blockchain e inteligencia artificial.

Un evento en expansión

Tras el éxito de su edición anterior, que reunió a más de 1.200 participantes, Vendimia Tech proyecta duplicar su convocatoria y fortalecer su vínculo con el ámbito académico.

Más de 15 universidades del país participarán a través de UniBlock, una red de colaboración orientada a la formación de talento y al desarrollo de programas educativos vinculados a blockchain y nuevas tecnologías.

Hackathon sin fronteras

Las actividades comenzarán del 25 al 27 de marzo en la Universidad Champagnat, con un hackathon que reunirá a desarrolladores, estudiantes y emprendedores tecnológicos.

Durante tres jornadas, los participantes trabajarán en la creación de proyectos tecnológicos, compitiendo por premios en dólares, becas de formación y oportunidades de vinculación con empresas del sector.

Como novedad, el hackathon se desarrollará en simultáneo con Chile, fomentando la colaboración entre comunidades tecnológicas de ambos países.

Innovación y networking en Bodega Lamadrid

La programación continuará el viernes 27 de marzo con una jornada especial en Bodega Lamadrid Estate Wines, en el marco de una alianza con el ciclo Autores por los Caminos del Vino.

El encuentro, en formato sunset, estará orientado a empresarios, inversores, referentes tecnológicos y decisores públicos, combinando charlas de alto nivel y networking estratégico en un entorno que fusiona innovación tecnológica con la identidad vitivinícola de Mendoza.

Los asistentes podrán disfrutar además de una experiencia gastronómica destacada por la Guía Michelin, acompañada por una degustación de vinos premiados en 2025.

Entre los oradores confirmados se destacan Jonatan Loidi, CEO de GrupoSet y especialista en liderazgo empresarial con trayectoria internacional, Axel Abulafia, referente en el ecosistema tecnológico y corporativo; y Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Technologies.

CryptoVendimia: el evento central

El sábado 28 de marzo se realizará CryptoVendimia, el evento principal abierto a la comunidad tecnológica.

El encuentro tendrá lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, de 9 a 18 horas, y contará con dos escenarios simultáneos: uno enfocado en finanzas, Bitcoin y blockchain, y otro dedicado a inteligencia artificial, innovación y casos de uso reales.

La jornada incluirá además food trucks, actividades interactivas y espacios recreativos, generando una experiencia integral para los asistentes. Como cierre, se realizará una degustación de vinos que celebrará la identidad mendocina.

Experiencia de alta montaña

Para quienes adquieran el Full Pass, el domingo se realizará una experiencia exclusiva de networking en la cordillera de los Andes, recorriendo algunos de los paisajes más emblemáticos de Mendoza y culminando con una propuesta gastronómica en Hotel Potrerillos.

La actividad está pensada como un espacio distendido de intercambio entre emprendedores, inversores y líderes del ecosistema tecnológico.

Reconocimiento institucional

En sus ediciones anteriores, Vendimia Tech fue declarado de interés por la Legislatura de Mendoza e incorporado al calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia, consolidando su relevancia dentro de las actividades que integran innovación tecnológica y desarrollo productivo.

“Vendimia Tech nació con la misión de conectar tecnología, comunidad e industria desde el interior del país. Creemos que la innovación alcanza su verdadero valor cuando genera oportunidades reales y desarrollo territorial”, señaló Matías Santaolaya, organizador del evento.

Por su parte, Luis Canessa agregó: “Hoy el ecosistema tecnológico argentino está madurando y necesita espacios donde converjan educación, inversión y colaboración. Nuestro objetivo es construir comunidad y fortalecer la industria desde una mirada federal”.

Empresas que acompañan

Acompañan esta edición: Kripton, Rootstock, CloudX, IOG, BNB Chain, Stellar, BAF, Bitcoin.ar, Fundación Blockchain Argentina, TxPipe, Plugin, Copleros, Beexo Wallet y Money on Chain.

Acerca de Vendimia Tech

Vendimia Tech es un encuentro que conecta tecnología, comunidad y economía real desde el interior de Argentina, posicionando a Mendoza como un punto de convergencia entre educación, innovación y desarrollo productivo. Su objetivo es impulsar la adopción tecnológica, fortalecer el ecosistema Web3 y promover el crecimiento federal de la industria digital.