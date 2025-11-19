Trivento entre las mejores 50 bodegas del mundo, según Forbes

Un un año clave para el crecimiento del enoturismo argentino, Bodega Trivento fue incluida en el prestigioso ranking World’s 50 Best Wineries 2025, elaborado por expertos de Virgin Wines junto a la revista Forbes. Este reconocimiento internacional posiciona a la bodega mendocina entre los destinos vitivinícolas más destacados del mundo, reforzando su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la excelencia enológica.

El listado fue curado por Lewis Nunn, referente británico en viajes de lujo, quien evaluó cientos de bodegas bajo criterios rigurosos: trayectoria, innovación enológica, certificaciones de sustentabilidad, responsabilidad social, transparencia ESG, mentoría a nuevas generaciones, impacto cultural, alcance global y calidad de la experiencia enoturística.

Una propuesta enoturística que marca tendencia en Mendoza

Forbes destacó la fortaleza y creatividad de la experiencia turística de Trivento, que combina gastronomía de nivel internacional, educación ambiental y hospitalidad de excelencia.

Entre sus propuestas más valoradas sobresale Los Vientos, el restaurante de la bodega, donde el chef Nacho Molina desarrolla menús estacionales que integran productos locales y armonizan con los vinos insignia de la casa.

Otro diferencial es el Ecotour, un recorrido educativo por la bodega y los viñedos diseñado para reflexionar sobre los desafíos globales del sector:

cambio climático

educación y comunidad

gestión del agua y del suelo

integridad empresarial

A través de estaciones temáticas, el visitante se conecta con la sustentabilidad desde una perspectiva integral, una experiencia única dentro del enoturismo en Mendoza.

“Formar parte de las mejores bodegas del mundo nos motiva a seguir elevando la experiencia del vino argentino y a compartirla con las nuevas generaciones”, expresó Fernanda Vila, gerente de Turismo y Hospitalidad de Trivento.