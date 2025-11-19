Trapiche Costa & Pampa lleva su espíritu oceánico al corazón del Polo Argentino y exclusivo Sunset Final

La bodega de Chapadmalal acompaña el 132° Campeonato Argentino Abierto de Polo con una experiencia gastronómica y enológica de lujo, que culminará con un Sunset exclusivo en Palermo el sábado 29 de noviembre.

Ya comenzó el 132° Campeonato Argentino Abierto de Palermo, el torneo de polo más prestigioso del mundo, y Trapiche Costa & Pampa dice presente una vez más como sponsor oficial. La bodega de Chapadmalal traslada la frescura oceánica de sus acantilados al epicentro del polo internacional, conjungando alta gastronomía y vinos de excelencia en un espacio exclusivo en el Palermo Polo Grill.

Una Experiencia Gastronómica de Tres Pasos

El restaurante, que funciona todos los fines de semana durante el torneo y también en días de partido entre semana, invita a los asistentes a vivir una experiencia completa.

El menú de tres pasos, diseñado para 40 comensales por turno y gestionado por Grupo Dabas, comienza con una empanada criolla de carne cortada a cuchillo﻿, continúa con variedad de cortes vacunos a las brasas –vacío al gancho, banderita, ojo de bife y cuadril﻿– acompañados de guarniciones calientes como batatas cuña con miel y tomillo﻿, vegetales grillados y papas fritas, y opciones frescas como ensalada de rúcula, cherrys y parmesano﻿ o ensalada de verdes, tomate y cebolla morada﻿. El cierre es bien clásico: flan casero con chantilly y dulce de leche﻿, además de dos bebidas sin alcohol a elección.

Los Vinos y Espumosos de Costa & Pampa

La propuesta enológica está integrada por los vinos de terroir atlántico de Trapiche Costa & Pampa, una colección única de cepas blancas y tintas que reflejan el carácter oceánico de Chapadmalal:

Pinot Noir, elegante y fresco

Chardonnay, equilibrado y mineral

Sauvignon Blanc, vibrante

Gewürztraminer y Riesling, expresivos y aromáticos

Albariño, una rareza costera

A estos exponentes se suman los exclusivos espumosos Trapiche Costa & Pampa Extra Brut﻿ y Rosé﻿, perfectos para brindar durante los festejos del torneo.

Un Sunset para el Gran Final

El sábado 29 de noviembre, Trapiche Costa & Pampa celebrará otro nuevo Abierto junto al polo argentino con un sunset exclusivo en las adyacencias del grill, al costado de la cancha uno de la Catedral del Polo. Allí, DJs tocarán música en vinilo, el ambiente evocará la brisa atlántica y se ofrecerán degustaciones especiales de la bodega bajo la curaduría del enólogo Sergio Casé.

El espacio de Trapiche Costa & Pampa es la cita obligada para quienes buscan disfrutar el mejor polo del mundo con el maridaje perfecto entre gastronomía argentina y vinos atlánticos, en una experiencia pensada para todos los sentidos.

