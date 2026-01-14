Tradición y vanguardia: el 31 de enero, Gran Peña Folclórica en el Espacio Arizu

Con la organización deGarzón Producciones, el próximo sábado 31 de enero, desde las 20 y hasta las 01, la cita promete una noche defolclore en vivo con artistas de primer nivel y cocina de fuegos en el predio de Godoy Cruz.

El histórico Espacio Arizu se convertirá en el epicentro de la música popular argentina con una peña folclórica diseñada para los amantes de la tradición y el baile. Los asistentes se encontrarán con un ambiente distendido con livings, mesas de vinos y gastronomía típica.

El evento se desarrollará íntegramente al aire libre, aprovechando el imponente patio del complejo que fuera galardonado en 2025 como la «Mejor Experiencia Turística y/o Cultural» por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM).

Una cartelera con identidad local

La propuesta musical ha sido seleccionada para ofrecer un recorrido por los ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos. El escenario contará con las actuaciones de:

Seba Garay: el reconocido cantautor y gestor cultural aportará la esencia del folclore cuyano. Con más de una década de trayectoria internacional, Garay es un referente en la fusión de nuestras raíces con nuevas sonoridades.

el reconocido cantautor y gestor cultural aportará la esencia del folclore cuyano. Con más de una década de trayectoria internacional, Garay es un referente en la fusión de nuestras raíces con nuevas sonoridades. La Rienda: banda folclórica que ha cautivado a su público desde su formación en la ciudad de Mendoza, en 2013. Compuesta por un grupo de jóvenes talentosos, ha logrado establecer un estilo musical único que combina las danzas tradicionales y la música folklórica argentina en una fusión armoniosa. La Rienda ha dejado su huella en numerosos escenarios en toda Argentina, llevando su vibrante música a diversas audiencias. Conformada por Xavier Mayorga, Jonathan Deluret, Diego Viale, Sebastián Maure, Maximiliano Guerrero, Franco Agüero y Leonardo Ibacache.

banda folclórica que ha cautivado a su público desde su formación en la ciudad de Mendoza, en 2013. Compuesta por un grupo de jóvenes talentosos, ha logrado establecer un estilo musical único que combina las danzas tradicionales y la música folklórica argentina en una fusión armoniosa. La Rienda ha dejado su huella en numerosos escenarios en toda Argentina, llevando su vibrante música a diversas audiencias. Conformada por Xavier Mayorga, Jonathan Deluret, Diego Viale, Sebastián Maure, Maximiliano Guerrero, Franco Agüero y Leonardo Ibacache. La Doble: formada en 2017, esta agrupación integrada por Miguel Martín, Mauricio Lezcano y Jorge Brizuela, revive los ritmos argentinos con una propuesta potente que integra violín, percusión, guitarra y voces. Este año el vocalista Jorge Brizuela ganó el pre Cosquín -sede Godoy Cruz- en el rubro Solista Vocal Masculino y representó a la provincia en uno de los festivales folclóricos más grandes del país.

Gastronomía y patrimonio

La experiencia se completará con una propuesta gastronómica de cocina de fuegos, ideal para acompañar el clima estival mendocino con platos típicos maridados con una gran mesa de vinos. El ambiente busca maridar la buena música con un entorno cuidado en el Espacio Arizu, patrimonio histórico e industrial.

«Buscamos generar un encuentro genuino donde la música en vivo y nuestra gastronomía sean las protagonistas, en un espacio que es orgullo de los mendocinos», señalaron desde la organización.

En detalle