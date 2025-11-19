 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Sunset multiempresas en Bodega Penedo Borges: el evento corporativo que promete un cierre de año inolvidable

Por MASSNEGOCIOS el 19 noviembre, 2025

La Bodega Penedo Borges anuncia una nueva edición de su exclusivo Sunset Multiempresas, una celebración corporativa diseñada para que compañías y emprendedores mendocinos cierren el año en un entorno único. El encuentro se realizará el 5 de diciembre de 2025, de 19 a 01 h, entre viñedos y con la imponente Cordillera de los Andes como telón de fondo.

Pensado para empresas, pymes y equipos de trabajo, el Sunset Multiempresas propone un espacio de encuentro ideal para despedir el año, fortalecer vínculos y celebrar logros en un ambiente distendido. La experiencia combina gastronomía de primer nivel, música en vivo y un paisaje incomparable en el corazón de Luján de Cuyo, posicionándose como uno de los eventos corporativos más atractivos de Mendoza.

Una experiencia al atardecer entre viñedos y sabores

La propuesta gastronómica estará a cargo de SOMOS, reconocidos por su excelencia en productos y técnicas. El evento ofrecerá:

  • Recepción con empanadas, pastelitos y una isla de quesos y charcutería.
  • Coctel de fuegos con parrilla en vivo: sándwiches de ojo de bife, cortes de cerdo en ciabattas de masa madre y vegetales asados.
  • Postre de flan casero con dulce de leche y crema.
  • Selección de vinos Penedo Borges, además de gaseosas y agua.
  • Opciones vegetarianas, veganas y aptas para celíacos.

Para quienes quieran prolongar la celebración, se habilitará una barra de coctelería pasada la medianoche (servicio no incluido en la tarjeta).

La musicalización estará a cargo del DJ Martín Guerrero, acompañando la caída del sol y la ambientación nocturna entre viñedos y fuegos.

Servicio integral para empresas

El Sunset Multiempresas ofrecerá:

  • Personal de servicio y coordinación
  • Seguridad y estacionamiento
  • Vajilla completa y cristalería profesional

Con cupos limitados, el valor por persona es de ARS 105.000 (IVA no incluido). La reserva requiere una seña del 50%, con confirmación final siete días antes del evento.

Reservas y contacto

Para más información o para asegurar un lugar en esta celebración corporativa (+54) 261 372 6279 y eventos@penedoborges.com

MASSNEGOCIOS
