Sunset multiempresas en Bodega Penedo Borges: el evento corporativo que promete un cierre de año inolvidable

La Bodega Penedo Borges anuncia una nueva edición de su exclusivo Sunset Multiempresas, una celebración corporativa diseñada para que compañías y emprendedores mendocinos cierren el año en un entorno único. El encuentro se realizará el 5 de diciembre de 2025, de 19 a 01 h, entre viñedos y con la imponente Cordillera de los Andes como telón de fondo.

Pensado para empresas, pymes y equipos de trabajo, el Sunset Multiempresas propone un espacio de encuentro ideal para despedir el año, fortalecer vínculos y celebrar logros en un ambiente distendido. La experiencia combina gastronomía de primer nivel, música en vivo y un paisaje incomparable en el corazón de Luján de Cuyo, posicionándose como uno de los eventos corporativos más atractivos de Mendoza.

Una experiencia al atardecer entre viñedos y sabores

La propuesta gastronómica estará a cargo de SOMOS, reconocidos por su excelencia en productos y técnicas. El evento ofrecerá:

Recepción con empanadas, pastelitos y una isla de quesos y charcutería .

y una . Coctel de fuegos con parrilla en vivo: sándwiches de ojo de bife , cortes de cerdo en ciabattas de masa madre y vegetales asados.

con parrilla en vivo: sándwiches de , cortes de cerdo en y vegetales asados. Postre de flan casero con dulce de leche y crema .

. Selección de vinos Penedo Borges , además de gaseosas y agua.

, además de gaseosas y agua. Opciones vegetarianas, veganas y aptas para celíacos.

Para quienes quieran prolongar la celebración, se habilitará una barra de coctelería pasada la medianoche (servicio no incluido en la tarjeta).

La musicalización estará a cargo del DJ Martín Guerrero, acompañando la caída del sol y la ambientación nocturna entre viñedos y fuegos.

Servicio integral para empresas

El Sunset Multiempresas ofrecerá:

Personal de servicio y coordinación

Seguridad y estacionamiento

y estacionamiento Vajilla completa y cristalería profesional

Con cupos limitados, el valor por persona es de ARS 105.000 (IVA no incluido). La reserva requiere una seña del 50%, con confirmación final siete días antes del evento.

Reservas y contacto

Para más información o para asegurar un lugar en esta celebración corporativa (+54) 261 372 6279 y eventos@penedoborges.com