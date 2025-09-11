Sobremonte Market: el paseo de compras que busca hacerle la vida más fácil y segura a los mendocinos

Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.

Sobremonte Market ya forma parte de la vida de los mendocinos. Se trata de un innovador espacio que reúne servicios esenciales y propuestas de primer nivel para simplificar la vida cotidiana de quienes lo visitan. Gimnasio, farmacia, centro médico, opciones gastronómicas y más de una veintena de locales conforman una oferta pensada para el bienestar, la comodidad y el entretenimiento de toda la familia.

Está ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, y se puede visitar todos los días, incluidos los feriados.

Se distingue por su diseño moderno y elegante, y por su práctico concepto: todo lo que necesitás, en un solo lugar. Actualmente, cuenta con 26 locales abiertos, a los que se sumarán nuevas incorporaciones en los próximos meses. En octubre, abrirá una sede de la Clínica de Cuyo y, hacia fin de año, se espera el desembarco de El Asadito.

“El espacio ha sido muy bien recibido por la comunidad. Desde su apertura, miles de personas nos han visitado y han comprado en los diferentes locales. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de primer nivel y productos de la más alta calidad, algo que se refleja tanto en la selección de locales como en la envergadura del proyecto y su paisajismo”, explicó Paola Cocucci, responsable del lugar en representación de Tre Inmobiliaria.

Los locales de Sobremonte Market son: Bikear (bicicletería); Carpediem (joyería); Carnes de Mi Campo (carnicería); Concepto Pintura (pinturería); Dancona (pastas frescas y restaurante); De Campo Grill and Deco (decoración); Distribuidora Bombal (librería); Farmavita (farmacia); Fehlmann (carteras de autor); Go Bar (bebidas); Heladería Colonial (helados y café); Kruda (diseño y decoración); La Verdu (verdulería); Lavandería de Chacras (lavandería); Lonatur (almacén natural); Modo Market (supermercado); Móvil Store (accesorios para celulares); Óptica Scerbo (óptica); Pizzaiolo (pizzería); Punto Viamonte (productos para jardín); Renato (salumería); Sancho (comida rápida); Siscare (belleza corporal); Sportclub (gimnasio); Súper Pet (mascotas) y Virgen del Valle (confitería).

El proyecto, que comenzó en 2023, se desarrolla en un espacio comercial en dos plantas, tiene una superficie de 8.000 metros cuadrados y demoró cerca de 18 meses. El estacionamiento tiene capacidad para 310 vehículos.

Más seguridad y bienestar para la zona

Sobremonte Market firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de Mendoza para integrar sus 15 cámaras de videovigilancia privadas al sistema provincial, en el marco de la Ley Provincial 9562, que regula el uso de videocámaras en la provincia.

Se trata de un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado que busca ampliar la cobertura y eficacia del monitoreo en la vía pública. Esta medida no solo fortalece la prevención del delito, sino que también brinda mayor tranquilidad a los vecinos al saber que existen más “ojos” atentos en las calles.

Con esta acción, Sobremonte Market reafirma su compromiso con la comunidad: ser un espacio que, además de comodidad y servicios, apuesta por la seguridad y la revalorización de la zona.