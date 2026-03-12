Sitevinitech vuelve a Mendoza con una nueva edición en el Complejo de las Naves

La feria vitivinícola más importante de Latinoamérica se realizará del 12 al 14 de mayo en las naves Cultural y Universitaria. El encuentro reunirá a referentes del sector para promover la innovación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de negocios en la industria de la vid.

La Ciudad será nuevamente sede de Sitevinitech, uno de los eventos internacionales más relevantes para la industria vitivinícola. La feria se desarrollará durante tres días, del 12 al 14 de mayo, en el Complejo de las naves Cultural y Universitaria, consolidando a la capital mendocina como punto de encuentro para el conocimiento, la innovación tecnológica y el crecimiento del sector.

Ulpiano Suarez mantuvo un encuentro con Arturo Yaciofano, director general de Sitivinitech; donde delinearon detalles de lo que será esta gran feria. También participó de la reunión Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, y parte del gabinete municipal, entre otros asistentes.

A lo largo de las jornadas se generarán espacios de diálogo e intercambio sobre los desafíos y oportunidades que atraviesa actualmente la industria vitivinícola, promoviendo la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de los vínculos comerciales y el desarrollo de nuevos negocios.

En este sentido, Arturo Yaciofano, expresó su entusiasmo por esta nueva edición que tendrá lugar en la capital mendocina. “Sitevinitech potencia el desarrollo de negocios y la generación de vínculos estratégicos, no solo entre los protagonistas de nuestra región, sino también con los países vitivinícolas de toda Sudamérica”, señaló, destacando la relevancia internacional del encuentro.

De esta manera, la feria se consolida como un espacio clave para el networking, la presentación de innovaciones tecnológicas y la proyección global de la vitivinicultura argentina y sudamericana, reforzando el posicionamiento de Mendoza como capital mundial del vino y motor del desarrollo económico y social de la región.