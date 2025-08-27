Palmares celebra 30 años y refuerza su liderazgo con nuevas marcas y experiencias

En su 30º aniversario, Palmares redobla su apuesta por la innovación y la diversidad, consolidándose como el centro comercial y de servicios más importante de Mendoza, con más de 160 locales y 10 millones de visitas anuales.

En un contexto de crecimiento sostenido para los centros comerciales, Palmares continúa sumando propuestas que lo posicionan como un referente regional. Con una trayectoria marcada por la innovación, el espacio celebra tres décadas liderando el sector, combinando comercios, gastronomía y servicios de alto nivel.

Nuevas experiencias gastronómicas

La renovación gastronómica es uno de los pilares de esta nueva etapa. Recientemente se inauguró Shelby y en breve abrirán White Shark Coffee y un renovado local de Havanna. También se incorporará Chipirón, el restaurante de pescados y mariscos del reconocido winemaker Alejandro Vigil.

Otra gran apuesta será Vicolo, un mercado italiano ubicado en la zona de la cúpula, que ofrecerá propuestas típicas de Italia para consumir en el lugar o llevar a casa.

Nuevas marcas y aperturas destacadas

Entre las incorporaciones se suman la juguetería Giro Didáctico, las marcas de indumentaria Silenzio y la internacional Carter’s, así como un gran local de la marca uruguaya Indian (700 m²) y la reconocida Cristóbal Colón (más de 500 m²).

Además, se incorporarán Avanim, concesionario oficial de GWM, Haval y Mitsubishi; DHL, que tendrá un espacio en el ingreso por Panamericana; Joseph Olivera, un destacado salón de belleza; y Samsonite, líder en equipajes.

Un distrito urbano en expansión

Lo que nació en 1995 como un centro comercial, hoy es un distrito urbano que integra comercio, entretenimiento, salud, educación y oficinas corporativas. Palmares no solo es un espacio de compras, sino también un punto estratégico para negocios y experiencias, con entidades bancarias, una torre para pymes, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad.