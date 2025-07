Miguel Mateos celebra el 40 aniversario de su emblemático álbum “Rockas Vivas”

Luego de una impresionante gira por más de un mes en Estados Unidos/Canadá y de varios conciertos en diferentes ciudades de Chile, Miguel Mateos brindóun show sold out en Buenos Aires para celebrar el esperado 40 Aniversario de su icónico álbum “Rockas Vivas”. La gira continúa en julio por Argentina.

Luego de una exitosa gira por Estados Unidos y ciudades de Latinoamérica, el músico dio inicio a su gira nacional y volverá al Arena Maipú Stadium, el sábado 26 de julio.

El jefe de rock en español comenzó una nueva gira retrospectiva sobre uno de sus discos más importantes. Mateos es uno de los músicos más influyentes del continente. Y «Rockas Vivas» es considerado uno de los mejores álbumes en vivo de la historia del rock argentino y fue editado en 1985.

Ése fue el año de la explosión del rock y pop nacional, en plena recuperación democrática.

Considerado uno de los discos más importantes del rock nacional, Rockas Vivas marcó un punto de inflexión en el camino musical de Miguel Mateos/Zas. Se convirtió en un éxito comercial en todo Latinoamérica.

La presentación y grabación del disco se realizó en agosto de 1985 con 4 fechas agotadas en el Luna Park marcó un hito de convocatoria para un artista de rock argentino.

Con más de 500 mil copias vendidas «Rockas Vivas» es uno de los discos más importantes del rock nacional. Canciones como “Perdiendo el control”, “Va por vos, para vos”, “Tirá para arriba”, “Un poco de satisfacción”, “Un gato en la ciudad” y “En la cocina (Huevos)” se convirtieron en himnos de varias generaciones y suenan en la actualidad.

En 2025 se cumplen 40 años de aquel momento históricos y Miguel Mateos lo celebrará con una serie de conciertos. En junio se presentará en Santiago de Chile, y el 3 de julio comienza la gira nacional, con una fecha en el Movistar Arena de Buenos Aires, en Espacio Quality de Córdoba y el 26 de julio, en el Arena Maipú Stadium.

Miguel Mateos comenzó un gran tour internacional y el pasado 3 de julio se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires, ante un estadio colmado de fanáticos de todos los tiempos, que lo acompañaron en esa noche especial.

Con un repertorio que recorrió canciones del período 81-85, Miguel Mateos junto a su banda ofrecieron un show que fue una verdadera celebración de la música popular argentina.

Mateos impactó con el inicio de “Everybody wants to rule the world” del dúo británico Tears For Fears en “Tómame mientras puedas”. Además de una batería de hits como “Perdiendo el Control”, “Solos en América”, “Un gato en la ciudad” y el ineludible» “Tirá para Arriba”.

Miguel Mateos junto a su banda integrada por Alejandro Mateos (batería), Ariel Omar Pozzo (guitarra), Juan Oliver Mateos (guitarra), Charlie Andrés Giardina (bajo) y Leonardo Bernstein (teclado) vuelven a Mendoza para celebrar grandes canciones de la música nacional en vivo, revivir la magia de una época y reencontrarse con uno de los músicos fundamentales de la historia del rock.