Mercadito navideño con arte y diseño en 555_café de Chacras de Coria

El próximo sábado 20 y domingo 21 de diciembre, 555 café se llena de música y creatividad continuando el ciclo de ARTmósfera en Chacras de Coria en el mes de los regalos navideños

Esta edición llega recargada de propuestas: se suman nuevos diseñadores, escultores y pintura en vivo en “Petizo Madrid” (el espacio exterior de 555) que sorprende con su carta de comidas, cafetería y licuados, barra de vinos y cócteles, serán dos atardeceres musicalizados por @julianjeevas el día sábado y domingo dj @nacho_llamas7 desde las 18h.

La muestra de arte en atriles y esculturas se completa con una variada selección de diseño local cuidadosamente curada por Romina Vignetta.

El resultado: una feria con más color, más propuestas y más inspiración! Participan los artistas Silvina López Pía, Agostina Noli, Francisco Atencio, Paula Lavoisier, Gianina Manuele, Salomé Gamboa, Andrea Henriquez y Romina Vignetta.

Una oportunidad para descubrir piezas de diseño cerámico, joyería de autor, decoración, mates, textiles con eco diseño, moda consciente, supra reciclaje y upcycling, alpargatas, mochilas, gorras, anteojos, remeras y un montón de diseños para complementar el look para estas fiestas!.

Resumen del plan perfecto para mendocinos y turistas que buscan un fin de semana diferente, rodeado de creatividad, sabores y buena música:



Cuando?: Sábado 20 y Domingo 21 de diciembre de 18 a 0h

Donde?: Italia 5629 (a una cuadra de la plaza de Chacras de Coria).