Mendoza Shopping presenta agenda de actividades gratuitas, promociones hasta 50% off y la posibilidad de ganar dos 0km

Este año, Mendoza Shopping, de Grupo IRSA, se prepara para una nueva temporada festiva con propuestas pensadas para toda la familia. En el marco del festejo por su 33 aniversario, ofrecerá una programación completa con actividades navideñas, beneficios, acciones especiales aniversario y una nueva edición de la clásica Noche Shopping el 23 de diciembre.

Actividades y beneficios de diciembre.

Del 6 al 24 de diciembre, los visitantes podrán sacarse la foto con Papá Noel, escribir la cartita y participar del Árbol de los Deseos, actividades que se desarrollarán en el Patio de Comidas con ingreso a través de ¡Appa!. Durante diciembre, el shopping también ofrecerá acciones comerciales destacadas, como premios instantáneos por el aniversario, canjes especiales —incluyendo Appa Gift y el tradicional canje de vino— y la clásica Noche Shopping del 23 de diciembre, con un espacio VIP exclusivo para usuarios de ¡Appa!.

La Navidad es una época especial y en Mendoza Shopping queremos que cada visita se convierta en un momento único. Por eso, este diciembre el equipo trabajó para ofrecer beneficios exclusivos y acciones que enriquezcan la experiencia de nuestros clientes.”, destacó Jesica Lois, Center Manager de Mendoza Shopping.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros centros comerciales se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, afirmó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

¡Llega una nueva edición de Noche Shopping!

El 23 de diciembre, de 18 a 00 hs, en la Playa Este del Shopping se creará un espacio VIP, donde ingresarán todos los clientes que tengan descargada la aplicación ¡appa!.

Allí podrán disfrutar de DJ en vivo y degustación de tragos.

Durante la temporada navideña, el centro comercial presentará una propuesta artística protagonizada por elfos mágicos que recorrerán los pasillos sorprendiendo a los visitantes con información sobre descuentos, obsequios y momentos divertidos para tomarse fotos en familia. La programación se completará con patinadoras navideñas, músicos en vivo con repertorio festivo y un gran show circense de cierre, con acróbatas y malabaristas que coronarán la experiencia.

Promociones bancarias de Noche Shopping

En esta edición, el 23 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de descuentos especiales:

LIQUISHOPPING: 20% OFF en todos los productos de los locales y stands adheridos, vigente durante toda la jornada del 23/12, de 10:00 a 23:59 hs. Los locales de Joyerías y Perfumerías también se suman con un 10% de descuento especial.

HAPPY HOURS: Hasta el 50% de descuento en franjas horarias especiales, disponibles desde las 18:00 hasta las 23:59 hs del 23/12. Cada horario cuenta con su beneficio definido durante toda la Noche Shopping con las mejores oportunidades a lo largo de la jornada.

– Franja horaria de 18:00 a 20:00 hs aplicable el 25% OFF

– Franja horaria de 20:00 a 22:00 hs aplicable el 30% OFF

– Franja horaria de 22:00 a 23:59 hs aplicable el 40% o 50% OFF

Promociones bancarias de Navidad

Entre el 15 y el 24 de diciembre, los clientes podrán acceder a una amplia variedad de descuentos y reintegros con bancos y billeteras participantes:

● BBVA: Del 18 al 24/12, hasta 20% con MODO (tope $40.000) + 10% adicional para clientes con haberes. Hasta 6 cuotas sin interés.

● BNA + MODO: Del 15 al 24/12, hasta 15% de reintegro (tope $15.000). Beneficio adicional pagando con MODO BNA +.

● Galicia: 15, 16, 22 y 23/12. Cartera general: hasta 20% sin tope + 9 cuotas sin interés. Galicia Éminent: hasta 25% sin tope + 9 cuotas sin interés.

● ICBC: 21 y 22/12. Descuentos del 25%, 30%, 35% y 40% según cartera. +10% en perfumería, relojería y joyería.

● YOY ICBC: 21 y 22/12. 30% y hasta 6 cuotas sin interés.

● Macro: 18 al 20/12. 20%, 25% y 30% según cartera, con tarjetas o MODO. Hasta 6 cuotas sin interés.

● MODO Navidad: Del 15 al 24/12, 10% adicional a las promos bancarias (tope $15.000).

● MODO Always On: 19 y 20/12, hasta 20% adicional.

● Naranja X: Del 21 al 24/12, hasta 30% (tope $30.000). Plan Z en 3 cuotas o 5 cuotas sin interés.

● Santander:

17/12: 25% y 30% según cartera + 10% en perfumería + 9 cuotas sin interés.

19/12: Especial sueldo y jubilados: hasta 30% + 10% perfumería + 9 cuotas sin interés.

● Supervielle: Del 20 al 24/12, 20%, 25% y 30% pagando con MODO según cartera.

Cronograma de actividades en Mendoza Shopping (hasta el 24 de diciembre)

Foto con Papá Noel: En el patio de comidas estará ubicado el espacio para que grandes y chicos puedan sacarse su foto con Papá Noel y llevarse un mágico recuerdo. Del 6 al 22 de diciembre de 12.00 hs a 15.30 hs y de 18.00 hs a 21.30 hs. El día previo a Navidad, el espacio estará habilitado de 12.00 hs a 14.30 hs, de 16.00 hs a 18.30 y de 20.00 hs a 22.30 hs. Y para quienes quieran aprovechar el mismo 24 de diciembre, Papá Noel estará disponible de 10.00 a 14.00 hs.

Cartita para Papá Noel y Árbol de los deseos: Espacio destinado para que los visitantes puedan acercar sus deseos para el 2026 . Se podrá participar del 6 al 22 de diciembre de 12: 00 hs a 22:00 hs; el 23 de diciembre de 12:00 a 23:30 hs y el 24 de diciembre de 10: 00 a 14:00 hs.

Celebración por el 33° Aniversario de Mendoza Shopping (únicamente los días 12, 13 y 14/12): Como parte de los festejos de aniversario, el centro comercial ofrecerá la posibilidad de que los clientes participen por una serie de premios especiales cargando sus facturas de compra (superiores a $50.000) en ¡appa! y acercándose al stand de Planta Alta.

Sobre Grupo IRSA

IRSA es la compañía líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, con más de 30 años creando proyectos que impulsan el crecimiento y la transformación en todo el país. Con la visión de generar desarrollo y un impacto positivo en el entorno, cada centro comercial,edificio de oficinas, hotel o desarrollo urbano nace para dinamizar la economía local, crear empleo y ofrecer nuevas experiencias que integren a la comunidad.

Con 15 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como el Llao Llao Resort, genera más de 18.000 empleos directos e indirectos a lo largo y ancho de la Argentina combinando innovación y desarrollo sostenible para construir un futuro con más oportunidades.