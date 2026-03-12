Mendoza se posiciona entre los destinos más buscados para el feriado del 24 de marzo y Semana Santa

Los fines de semana largos continúan consolidándose como una oportunidad clave para el turismo interno y regional en Argentina. En ese escenario, Mendoza se posiciona entre los destinos más buscados por los viajeros argentinos de cara al próximo feriado del 24 de marzo y Semana Santa, según datos del sector turístico.

La tendencia se da en paralelo al lanzamiento del Tarjetazo de Despegar, una campaña de beneficios especiales en viajes que incluye promociones con bancos y opciones de financiación para facilitar la planificación de escapadas.

De acuerdo con datos de la plataforma de viajes, las búsquedas para destinos nacionales crecieron un 46% en el último mes, mientras que los destinos internacionales registraron un aumento del 23%, reflejando un renovado interés por viajar en el corto plazo.

En este contexto, Mendoza aparece entre los destinos más elegidos del país, junto con Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y Córdoba, consolidando su atractivo para escapadas cortas gracias a su oferta de vino, gastronomía, naturaleza y experiencias enoturísticas.

Mendoza, un destino que combina naturaleza, vino y gastronomía

El posicionamiento de Mendoza dentro del ranking de búsquedas confirma el interés sostenido por el destino, especialmente para viajes de pocos días.

La provincia se destaca por su oferta de bodegas, turismo gastronómico, paisajes de montaña y experiencias al aire libre, factores que la convierten en una alternativa atractiva tanto para turistas nacionales como internacionales.

Entre las propuestas disponibles para el próximo feriado, se destaca un paquete de viaje de 3 noches (del 21 al 24 de marzo) con un valor desde $680.638 por persona, que incluye vuelo directo ida y vuelta y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet.

Promociones para viajar durante los fines de semana largos

Durante la campaña del Tarjetazo, los viajeros pueden acceder a beneficios especiales como:

Hasta 20% OFF en vuelos y paquetes internacionales

15% OFF en hoteles del exterior

Hasta 12 cuotas sin interés en productos nacionales

Promociones exclusivas para destinos como Brasil y Río de Janeiro, disponibles en la App

Este tipo de iniciativas buscan acompañar el fuerte interés por viajar y facilitar el acceso a experiencias turísticas tanto dentro como fuera del país.

Los destinos más buscados para el próximo feriado

Según los datos de búsquedas registrados en la plataforma, los destinos más elegidos son:

Destinos nacionales

Puerto Iguazú

San Carlos de Bariloche

Mendoza

Córdoba

Destinos internacionales

Río de Janeiro

Florianópolis

Santiago de Chile

São Paulo

Búzios

Algunas propuestas de viajes para el feriado

Entre las opciones destacadas aparecen paquetes de corta duración ideales para escapadas de fin de semana largo:

Puerto Iguazú: paquete de 3 noches desde $730.071 con vuelo directo y alojamiento 3 estrellas con desayuno continental, piscina, parque acuático y áreas recreativas.

paquete de 3 noches desde con vuelo directo y alojamiento 3 estrellas con desayuno continental, piscina, parque acuático y áreas recreativas. Bariloche: paquete de 3 noches desde $899.679 , con vuelo directo y hotel 3 estrellas.

paquete de 3 noches desde , con vuelo directo y hotel 3 estrellas. Santiago de Chile: paquete de 3 noches desde $672.649 , con vuelo directo y alojamiento con estacionamiento cubierto.

paquete de 3 noches desde , con vuelo directo y alojamiento con estacionamiento cubierto. Río de Janeiro: paquete de 3 noches desde $1.043.746 , con vuelo directo y hotel con gimnasio, spa, sauna y servicios de bienestar.

paquete de 3 noches desde , con vuelo directo y hotel con gimnasio, spa, sauna y servicios de bienestar. Mendoza: paquete de 3 noches desde $680.638, con vuelo directo y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet.

Con su combinación de paisajes, vino, gastronomía y cercanía con grandes centros urbanos, Mendoza continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para escapadas de fines de semana largos.