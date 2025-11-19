Mendoza celebra la cocina italiana y sus clásicas recetas

Por iniciativa del consulado general de Italia en la provincia, la segunda edición de Actitud “La Fiesta”, a realizarse en el Auditorio Ángel Bustelo, forma parte de la agenda internacional que rescata los productos y las tradiciones del país europeo a la hora de hacer las comidas.

Mendoza, noviembre de 2025.- El Auditorio Ángel Bustelo, de Ciudad, volverá a ser el escenario de Actitud “La Fiesta”, la segunda edición del acontecimiento enogastronómico, cuya iniciativa surge del consulado general de ltalia en Mendoza y la agenda coincide con las celebraciones de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo.

La cocina italiana entre salud, cultura e innovación será el eje temático en el que confluirán espectáculo y gastronomía en este nuevo encuentro del que participarán mendocinos con descendencia italiana e invitados del consulado, entre autoridades de gobierno provincial y municipal.

“Esta segunda edición, que volvemos a realizar en el Auditorio Ángel Bustelo, la hemos denominado La Fiesta porque entendemos que es la mejor forma de recuperar nuestras recetas, elaboraciones y con ellas, nuestras tradiciones. Un acontecimiento que nace con el fin de renovar el lazo entre la tradición de la comida de mi país, que se desarrolló acá en Argentina, con las innovaciones de cada caso”, comenta el cónsul general Giuseppe D’Agosto.

No sólo en los platos y en los vinos que esa noche se podrán degustar, los invitados notarán el sello italiano de importantes referentes de la gastronomía y la vitivinicultura, como ocurrió en la primera edición. También, la recepción, la música y la ambientación colaborarán para remarcar la presencia de las raíces italianas en Mendoza.

“La cocina italiana está presente en la casa de los mendocinos y existe un gran aprecio por la misma. Es justamente esto lo que queremos celebrar”, agrega el cónsul general.

Con platos provenientes de espacios tradicionales y otros nuevos, y con vinos de reconocidas bodegas mendocinas, los comensales vivirán una experiencia enogastronómica única con orígenes italianos.