Mendoza brilla con Medallas en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE)

Doce bodegas mendocinas participaron en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) en Ámsterdam, la feria de vinos a granel más importante del mundo, logrando un destacado reconocimiento por la calidad de sus productos.

Las bodegas, que viajaron junto a la Cámara Argentina de Vinos a Granel y ProMendoza, regresan con prestigiosas medallas de Oro y Plata.

Los premios

En el marco del International Bulk Wine Competition (IBWC), las bodegas mendocinas fueron galardonadas de la siguiente manera:

Medalla de Oro:

Corbeau Wines (Malbec High End 2023)

Juviar

Medalla de Plata:

Casa Gli Amici

Miravalles

Juviar

Francisco Rodríguez, director comercial de Corbeau Wines, expresó su orgullo por la medalla de oro, destacando que contribuye a «seguir posicionando al Malbec argentino y a generar mayor interés de los compradores hacia nuestro país.»

Próximo capítulo: Mendoza

La WBWE que se realizó los días 24 y 25 de noviembre, también fue escenario del anuncio del regreso de Vinexpo Explorer a Mendoza, esta vez con “The Bulk Wine Chapter”, una edición especialmente dedicada al vino a granel.

Allí, Patricia Giménez, titular de ProMendoza,junto a José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel y autoridades de Vinexposium, firmaron el acuerdo para la realización del evento en junio de 2026.

La edición 2026 permitirá la participación de bodegas mendocinas y también de otras provincias, siempre que cuenten con capacidad para exportar vino sin fraccionar. La inscripción se abrirá en febrero.