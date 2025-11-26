 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Mendoza brilla con Medallas en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE)

Por MASSNEGOCIOS el 26 noviembre, 2025

Doce bodegas mendocinas participaron en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) en Ámsterdam, la feria de vinos a granel más importante del mundo, logrando un destacado reconocimiento por la calidad de sus productos.

Las bodegas, que viajaron junto a la Cámara Argentina de Vinos a Granel y ProMendoza, regresan con prestigiosas medallas de Oro y Plata.

Los premios

En el marco del International Bulk Wine Competition (IBWC), las bodegas mendocinas fueron galardonadas de la siguiente manera:

Medalla de Oro:

  • Corbeau Wines (Malbec High End 2023)
  • Juviar
  • Medalla de Plata:
  • Casa Gli Amici
  • Miravalles
  • Juviar

Francisco Rodríguez, director comercial de Corbeau Wines, expresó su orgullo por la medalla de oro, destacando que contribuye a «seguir posicionando al Malbec argentino y a generar mayor interés de los compradores hacia nuestro país.»

Próximo capítulo: Mendoza

La WBWE que se realizó los días 24 y 25 de noviembre, también fue escenario del anuncio del regreso de Vinexpo Explorer a Mendoza, esta vez con “The Bulk Wine Chapter”, una edición especialmente dedicada al vino a granel. 

Allí, Patricia Giménez, titular de ProMendoza,junto a José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel y autoridades de Vinexposium, firmaron el acuerdo para la realización del evento en junio de 2026.

La edición 2026 permitirá la participación de bodegas mendocinas y también de otras provincias, siempre que cuenten con capacidad para exportar vino sin fraccionar. La inscripción se abrirá en febrero.

