MASI amplía presencia en Italia con nueva bodega en la Toscana y presenta la línea de vinos TRIPOGGI

La reconocida bodega italiana MASI, símbolo de excelencia enológica y tradición, amplía su presencia en Italia con la apertura de una nueva bodega en la Toscana. En este escenario privilegiado, presenta su nueva línea de vinos TRIPOGGI, una propuesta que une innovación, sustentabilidad y pasión por el vino italiano.

Una nueva era para MASI en la Toscana

Ubicada en la finca orgánica de Cinigiano, en el corazón de la Toscana, TRIPOGGI surge como una marca que celebra los valores más auténticos del vino italiano: la conexión con la tierra, la herencia cultural y la búsqueda constante de calidad.

La nueva línea debe su nombre a los tres viñedos que conforman la propiedad —Il Picchio, La Quaglia e Il Fagiano—, donde se combinan tradición y modernidad para expresar la esencia del terroir toscano.

TRIPOGGI: vinos que expresan el alma de la Toscana

Bajo la filosofía de “celebrar la tierra, el trabajo y la pasión por el vino”, MASI presenta tres etiquetas que encarnan la identidad de la región:

Vermentino Toscana IGT

Rosso Toscana IGT

Toscana IGT Merlot–Cabernet–Sangiovese

Cada uno de estos vinos refleja el carácter distintivo del paisaje toscano, combinando elegancia, frescura y equilibrio, valores que definen la esencia de MASI Wines.

Una identidad inspirada en la naturaleza toscana

El desarrollo de la marca e identidad visual de TRIPOGGI fue creado por Caliptra Creative House, estudio responsable de transmitir, a través del diseño, la unión entre los valores naturales y culturales de la Toscana y la sofisticación que distingue a MASI.

Inspirada en el concepto de “compartir y disfrutar los frutos de la tierra”, la identidad de TRIPOGGI incorpora tres símbolos de la fauna local:

el faisán , que representa la belleza,

, que representa la belleza, el pájaro carpintero , símbolo del trabajo, y

, símbolo del trabajo, y la codorniz, emblema de la frescura.

MASI: tradición, innovación y expansión internacional

Con la apertura de su nueva bodega en la Toscana y el lanzamiento de TRIPOGGI, MASI refuerza su posición como una de las bodegas más prestigiosas de Italia. Su visión combina el respeto por la tradición vitivinícola con la innovación constante, llevando la experiencia del vino italiano a nuevos horizontes internacionales.