Manso Menú: Mendoza lanza una propuesta gastronómica para saborear la provincia sin gastar de más

A partir de este viernes 15 de agosto, la gastronomía mendocina se convierte en una experiencia aún más accesible con “Manso Menú”, una iniciativa del Emetur que reúne casi 100 opciones en restaurantes, bodegas y espacios gastronómicos de toda la provincia, con menús cerrados que no superan los $30.000.
Con el objetivo de seguir diversificando la oferta turística local, esta campaña invita a mendocinos y turistas a descubrir sabores auténticos en establecimientos de todas las regiones de Mendoza: desde bodegones tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, pasando por hoteles, bares culturales y viñedos. El detalle completo de cada propuesta está disponible en www.mendoza.tur.ar.
Una provincia, muchos sabores
La iniciativa reúne propuestas gastronómicas distribuidas en toda la geografía mendocina. El Gran Mendoza lidera con más de 60 lugares, seguido por el Valle de Uco, la Zona Sur, la Precordillera y Alta Montaña y la Zona Este. Cada región aporta su identidad culinaria y estilo, permitiendo que los comensales disfruten una experiencia gastronómica completa, sin comprometer su presupuesto.
Entre las opciones se destacan lugares como:
Ciudad: 29
Godoy Cruz: 10
Luján: 13
Maipú: 11
Guaymallén: 4
La Heras: 3
Tunuyán: 6
Tupungato: 5
San Carlos: 1
San Martín: 2
Rivadavia: 1
San Rafael: 8
Alvear: 1
Malargüe: 1
Gran Mendoza
Ground Planta Uno. Godoy cruz
Cantina 886. Ciudad de Mendoza
Rincón de Lunlunta, Maipú
Pie de Cuba – cocina & vinos. Coquimbito, Maipú
Futre. Cocina y Leyenda. Lunlunta, Maipú
La Guada Resto. Gutiérrez, Maipú
Finca Minimal. Perdriel, Lujan de Cuyo
Bodega Argentia. Gutiérrez, Maipú
Artejusto bar cultural. Ciudad de Mendoza
Carolino restaurante. Ciudad de Mendoza
Estancia la Victoria. Los Corralitos, Guaymallén
Organyca. Chacras de Coria, Luján de Cuyo
Arabian – Planta Uno. Godoy Cruz
Bairoleto Hamburguesas. Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo
Cielito Cocina Tex Mex. Godoy Cruz
Cabaña caprina. Barrancas, Maipú
Chama santuario de fuego. Ciudad de Mendoza
Estación Palero Mendoza. Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén
Criolla. Godoy Cruz
Francesco Ristorante. Ciudad de Mendoza
Margha. Godoy Cruz
Restaurante La Negrita. Guaymallén
La Cabrera, Casa de Carnes. Ciudad de Mendoza
Sheraton Mendoza Hotel. Ciudad de Mendoza
La Gloria Mercado Chacras de Coria. Luján de Cuyo
La Tavolata Ristorante. Ciudad de Mendoza
La Picnicerie de Laur Olivícola. Cruz de Piedra, Maipú
Sur Huenten – Bodega y Viñedos. Maipú
Olive Gluten Free. Godoy Cruz
Auténtico Cocina Contemporánea. Ciudad de Mendoza
Tacos México. Godoy Cruz
Zitto. Ciudad de Mendoza
El Mirador. Ciudad de Mendoza
Brutal Alta Cocina. Ciudad de Mendoza
Pez Globo. Ciudad de Mendoza
Chill Garden Resto. Chacras de Coria, Luján de Cuyo
Almacén Divino. Ciudad de Mendoza
Don Belgrano Parrilla. Ciudad de Mendoza
Martins Haus. Ciudad de Mendoza
Jokers Bar. Ciudad de Mendoza
Ristretto Bistró. Godoy Cruz
Ristretto. Ciudad de Mendoza
Restaurante La Barca. Ciudad de Mendoza
Pandito Bodegón. Ciudad de Mendoza
Enlace Resto. Agrelo, Luján de Cuyo
Bodega Roberto Bonfanti. Perdriel, Luján de Cuyo
Ariosto Hotel & Suites. Ciudad de Mendoza
Arda Bodegón de Fuego. Maipú
Diplomatic Restaurant. Ciudad de Mendoza
Hotel Ibis. Guaymallén
Casa Lunlunta. Lunlunta, Maipú
Luján de Cuyo B&B. Luján de Cuyo
Dantesco Restaurante. Guaymallén
Rogelio. Godoy Cruz
A16. Ciudad de Mendoza
Pirca Cerveza Artesanal. Maipú
Cavas Don Guillermo. Mayor Drummond, Luján de Cuyo
Don Aldo. Ciudad de Mendoza
Ceibo restaurante. Ciudad de Mendoza
Best Lomitos. Godoy Cruz
Bute, Cocina Regional. Ciudad de Mendoza
Vicente (Sin López ni Planes). Ciudad de Mendoza
Zona Sur
La cocina de Jorgelina. San Rafael
El Patio de Babushka
La Escandinava, Bowen, General Alvear
Cúrcuma San Rafael
Majal Sushi San Rafael
Hotel Tower Inn & Suites San Rafael
Momentos Resto. Malargüe
The Club San Rafael
Figo restaurante Rama Caída. San Rafael
FOWines. Cuadro Benegas, San Rafael
La Delicia del Boulevard. San Rafael
Precordillera y Alta Montaña
La Mosqueta. El Salto, Potrerillos
Restaurante Cumbre. Uspallata, Las Heras
Kuro Restaurante. Perdriel, Luján de Cuyo
Huma Cocina Ancestral Mendocina. El Resguardo, Las Heras
Pueblo del Río – Divarikata. Ruta 7 km 1108, Potrerillos, Mendoza
La Roca Restaurante. Potrerillos, Luján de Cuyo
Minas de Paramillos. Geoparque minero. Uspallata, Las Heras
Gran Hotel Potrerillos. Potrerillos, Luján de Cuyo
Valle de Uco
Macondo Parador Tunuyán. Los Chacayes, Manzano Histórico, Tunuyán
Pájaros Pintados Social Wine Club. Vista Flores, Tunuyán
Patio Don Andrés. Tupungato
Valientes Lounge. Los Chacayes, Tunuyán
La Juntada Pulpería Argentina. Tunuyán
La Trucha Tanqui. Los Chacayes, Tunuyán
Restaurante Gaia. Gualtallary, Tupungato
Cáscara Morena. Tupungato
La Isabel Casona de Campo. El Peral, Tupungato
Zorzal Wines. Tupungato
Los Tilos restaurante. La Consulta, San Carlos
Esencia Espacio. Vista Flores, Tunuyán
Zona Este
Los Encina. Rivadavia
Finca Familia Burgarelli. Alto Salvador, San Martín
La jarilla. Palmira, San Martín
Una invitación a consumir local
Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, remarcó la importancia de trabajar junto al sector privado para seguir posicionando a Mendoza como un destino diverso durante todo el año:
“Con Manso Menú buscamos incentivar el consumo y poner en valor el esfuerzo de los emprendimientos gastronómicos mendocinos. Cada propuesta fue diseñada especialmente para esta campaña, lo que garantiza una experiencia diferente, a un precio cuidado, en cualquier rincón de la provincia.”
Sabor con identidad
Más allá de la accesibilidad económica, Manso Menú es una invitación a redescubrir Mendoza a través de sus sabores. Cada plato refleja la identidad cultural, regional y creativa de los cocineros y cocineras que le dan vida a la gastronomía local.
La campaña estará vigente desde el 15 de agosto y puede consultarse a través del portal oficial del turismo provincial y sus redes sociales. Es una oportunidad imperdible para quienes desean combinar turismo, cultura y buen comer, con el sello mendocino de calidad y hospitalidad.
Porque comer bien también es parte del viaje.