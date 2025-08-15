Manso Menú: Mendoza lanza una propuesta gastronómica para saborear la provincia sin gastar de más

A partir de este viernes 15 de agosto, la gastronomía mendocina se convierte en una experiencia aún más accesible con “Manso Menú”, una iniciativa del Emetur que reúne casi 100 opciones en restaurantes, bodegas y espacios gastronómicos de toda la provincia, con menús cerrados que no superan los $30.000.

Con el objetivo de seguir diversificando la oferta turística local, esta campaña invita a mendocinos y turistas a descubrir sabores auténticos en establecimientos de todas las regiones de Mendoza: desde bodegones tradicionales hasta restaurantes de alta cocina, pasando por hoteles, bares culturales y viñedos. El detalle completo de cada propuesta está disponible en www.mendoza.tur.ar.

Una provincia, muchos sabores

La iniciativa reúne propuestas gastronómicas distribuidas en toda la geografía mendocina. El Gran Mendoza lidera con más de 60 lugares, seguido por el Valle de Uco, la Zona Sur, la Precordillera y Alta Montaña y la Zona Este. Cada región aporta su identidad culinaria y estilo, permitiendo que los comensales disfruten una experiencia gastronómica completa, sin comprometer su presupuesto.

Entre las opciones se destacan lugares como:

Ciudad: 29

Godoy Cruz: 10

Luján: 13

Maipú: 11

Guaymallén: 4

La Heras: 3

Tunuyán: 6

Tupungato: 5

San Carlos: 1

San Martín: 2

Rivadavia: 1

San Rafael: 8

Alvear: 1

Malargüe: 1

Gran Mendoza

Ground Planta Uno. Godoy cruz

Cantina 886. Ciudad de Mendoza

Rincón de Lunlunta, Maipú

Pie de Cuba – cocina & vinos. Coquimbito, Maipú

Futre. Cocina y Leyenda. Lunlunta, Maipú

La Guada Resto. Gutiérrez, Maipú

Finca Minimal. Perdriel, Lujan de Cuyo

Bodega Argentia. Gutiérrez, Maipú

Artejusto bar cultural. Ciudad de Mendoza

Carolino restaurante. Ciudad de Mendoza

Estancia la Victoria. Los Corralitos, Guaymallén

Organyca. Chacras de Coria, Luján de Cuyo

Arabian – Planta Uno. Godoy Cruz

Bairoleto Hamburguesas. Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo

Cielito Cocina Tex Mex. Godoy Cruz

Cabaña caprina. Barrancas, Maipú

Chama santuario de fuego. Ciudad de Mendoza

Estación Palero Mendoza. Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén

Criolla. Godoy Cruz

Francesco Ristorante. Ciudad de Mendoza

Margha. Godoy Cruz

Restaurante La Negrita. Guaymallén

La Cabrera, Casa de Carnes. Ciudad de Mendoza

Sheraton Mendoza Hotel. Ciudad de Mendoza

La Gloria Mercado Chacras de Coria. Luján de Cuyo

La Tavolata Ristorante. Ciudad de Mendoza

La Picnicerie de Laur Olivícola. Cruz de Piedra, Maipú

Sur Huenten – Bodega y Viñedos. Maipú

Olive Gluten Free. Godoy Cruz

Auténtico Cocina Contemporánea. Ciudad de Mendoza

Tacos México. Godoy Cruz

Zitto. Ciudad de Mendoza

El Mirador. Ciudad de Mendoza

Brutal Alta Cocina. Ciudad de Mendoza

Pez Globo. Ciudad de Mendoza

Chill Garden Resto. Chacras de Coria, Luján de Cuyo

Almacén Divino. Ciudad de Mendoza

Don Belgrano Parrilla. Ciudad de Mendoza

Martins Haus. Ciudad de Mendoza

Jokers Bar. Ciudad de Mendoza

Ristretto Bistró. Godoy Cruz

Ristretto. Ciudad de Mendoza

Restaurante La Barca. Ciudad de Mendoza

Pandito Bodegón. Ciudad de Mendoza

Enlace Resto. Agrelo, Luján de Cuyo

Bodega Roberto Bonfanti. Perdriel, Luján de Cuyo

Ariosto Hotel & Suites. Ciudad de Mendoza

Arda Bodegón de Fuego. Maipú

Diplomatic Restaurant. Ciudad de Mendoza

Hotel Ibis. Guaymallén

Casa Lunlunta. Lunlunta, Maipú

Luján de Cuyo B&B. Luján de Cuyo

Dantesco Restaurante. Guaymallén

Rogelio. Godoy Cruz

A16. Ciudad de Mendoza

Pirca Cerveza Artesanal. Maipú

Cavas Don Guillermo. Mayor Drummond, Luján de Cuyo

Don Aldo. Ciudad de Mendoza

Ceibo restaurante. Ciudad de Mendoza

Best Lomitos. Godoy Cruz

Bute, Cocina Regional. Ciudad de Mendoza

Vicente (Sin López ni Planes). Ciudad de Mendoza

Zona Sur

La cocina de Jorgelina. San Rafael

El Patio de Babushka

La Escandinava, Bowen, General Alvear

Cúrcuma San Rafael

Majal Sushi San Rafael

Hotel Tower Inn & Suites San Rafael

Momentos Resto. Malargüe

The Club San Rafael

Figo restaurante Rama Caída. San Rafael

FOWines. Cuadro Benegas, San Rafael

La Delicia del Boulevard. San Rafael

Precordillera y Alta Montaña

La Mosqueta. El Salto, Potrerillos

Restaurante Cumbre. Uspallata, Las Heras

Kuro Restaurante. Perdriel, Luján de Cuyo

Huma Cocina Ancestral Mendocina. El Resguardo, Las Heras

Pueblo del Río – Divarikata. Ruta 7 km 1108, Potrerillos, Mendoza

La Roca Restaurante. Potrerillos, Luján de Cuyo

Minas de Paramillos. Geoparque minero. Uspallata, Las Heras

Gran Hotel Potrerillos. Potrerillos, Luján de Cuyo

Valle de Uco

Macondo Parador Tunuyán. Los Chacayes, Manzano Histórico, Tunuyán

Pájaros Pintados Social Wine Club. Vista Flores, Tunuyán

Patio Don Andrés. Tupungato

Valientes Lounge. Los Chacayes, Tunuyán

La Juntada Pulpería Argentina. Tunuyán

La Trucha Tanqui. Los Chacayes, Tunuyán

Restaurante Gaia. Gualtallary, Tupungato

Cáscara Morena. Tupungato

La Isabel Casona de Campo. El Peral, Tupungato

Zorzal Wines. Tupungato

Los Tilos restaurante. La Consulta, San Carlos

Esencia Espacio. Vista Flores, Tunuyán

Zona Este

Los Encina. Rivadavia

Finca Familia Burgarelli. Alto Salvador, San Martín

La jarilla. Palmira, San Martín

Una invitación a consumir local

Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, remarcó la importancia de trabajar junto al sector privado para seguir posicionando a Mendoza como un destino diverso durante todo el año:

“Con Manso Menú buscamos incentivar el consumo y poner en valor el esfuerzo de los emprendimientos gastronómicos mendocinos. Cada propuesta fue diseñada especialmente para esta campaña, lo que garantiza una experiencia diferente, a un precio cuidado, en cualquier rincón de la provincia.”

Sabor con identidad

Más allá de la accesibilidad económica, Manso Menú es una invitación a redescubrir Mendoza a través de sus sabores. Cada plato refleja la identidad cultural, regional y creativa de los cocineros y cocineras que le dan vida a la gastronomía local.

La campaña estará vigente desde el 15 de agosto y puede consultarse a través del portal oficial del turismo provincial y sus redes sociales. Es una oportunidad imperdible para quienes desean combinar turismo, cultura y buen comer, con el sello mendocino de calidad y hospitalidad.

Porque comer bien también es parte del viaje.