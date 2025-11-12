Lui Wines y Acclaimed Wine Company lanzan Alta Plata Malbec: la fusión perfecta entre Mendoza y Napa Valley

La reconocida bodega mendocina Lui Wines presenta oficialmente Alta Plata Malbec, un vino que simboliza la unión entre dos de las regiones vitivinícolas más emblemáticas del mundo: Mendoza y Napa Valley. Este lanzamiento marca una colaboración inédita entre Lui Wines y el prestigioso enólogo californiano Trevor Sheehan, fundador de Acclaimed Wine Company.

El evento de presentación se llevó a cabo en las instalaciones de Lui Wines, reuniendo a periodistas, invitados especiales y representantes de ambas bodegas para celebrar el nacimiento de este vino que une dos filosofías enológicas en una misma botella.

Alta Plata Malbec: el encuentro entre dos terroirs icónicos

Alta Plata Malbec busca capturar la esencia del Malbec argentino desde una mirada compartida entre Mendoza y California, combinando la elegancia y precisión del estilo de Napa Valley con la autenticidad, frescura y expresión del terroir mendocino.

Mauricio Vegetti (Head Winemaker de Lui Wines), Paola Pavón (Gte de MKT de Alta Plata), Trevor Sheehan (Acclaimed Wine Company) y Lucas Dalla Torre (Director Comercial de Lui Wines).

“Alta Plata es el resultado de una amistad y de una visión común sobre el vino: mostrar cómo dos orígenes distintos pueden encontrarse en una misma botella”, afirma Lucas Dalla Torre, Director Comercial de Lui Wines. “Nos llena de orgullo recibir a nuestros colegas de Acclaimed Wine Co. en Mendoza y compartir con ellos este proyecto conjunto.”

Por su parte, Mauricio Vegetti, Head Winemaker de Lui Wines, destaca:

“La asociación entre nuestra bodega en Argentina y una bodega estadounidense refleja el poder del trabajo en equipo y del intercambio de conocimientos. Este proyecto nos permite acercarnos más a los consumidores, mejorar la calidad de nuestros vinos y ofrecer experiencias auténticas.”

Desde California, Trevor Sheehan subraya el valor de esta alianza internacional:

“Trabajar con Lui Wines fue una experiencia inspiradora. Encontramos un socio que comparte nuestra pasión por la precisión y el respeto por el origen. Alta Plata Malbec es una expresión auténtica de esa colaboración.”

Una nueva etapa para el vino argentino en el mundo

El lanzamiento de Alta Plata Malbec simboliza un puente entre Argentina y Estados Unidos, reforzando el vínculo cultural y enológico entre ambos países.

“Alta Plata representa una nueva etapa en la proyección internacional del vino argentino. Es una muestra de cómo la colaboración entre regiones puede dar lugar a creaciones únicas, capaces de trascender fronteras y estilos”, señala Paola Pavón, Gerente de Marketing del proyecto.

Sobre Lui Wines

Lui Wines es una bodega mendocina dedicada a elaborar vinos que expresan la diversidad de los terroirs de Mendoza. Con más de 25 etiquetas reconocidas en Argentina y el exterior, la bodega combina investigación, innovación y tradición. Entre sus colaboraciones destacadas se encuentran el Vermú 746 junto a Bodegas López y Restinga Gin.

Sobre Trevor Sheehan y Acclaimed Wine Company

Con sede en Napa Valley, Trevor Sheehan es un reconocido enólogo y empresario del vino. Fundador de Acclaimed Wine Co., ha construido una de las bodegas más dinámicas de California, destacada por su enfoque en la calidad, la precisión y la interpretación moderna del vino californiano.

Sobre Paola Pavón

Apasionada por el vino y la comunicación, Paola Pavón combina su experiencia en marketing con una mirada creativa sobre la cultura del vino. Desde su cuenta en Instagram comparte reseñas, viajes y contenido innovador que conecta humor, estilo y vino. Actualmente se prepara para rendir el examen internacional WSET, sumando formación académica a su trayectoria en el mundo vitivinícola.