Lorenzo Automotores presentó de manera exclusiva en Mendoza y San Rafael el nuevo Fiat 600 Hybrid

La marca italiana da inicio a la venta del nuevo Fiat 600 Hybrid en Argentina y Lorenzo Automotores mostró el nuevo modelo a la prensa, con prueba de manejo incluida.

Lorenzo Automotores presentó en simultaneo en sus concesionarios de Mendoza y San Rafael el Nuevo Fiat 600 Hybrid, una propuesta híbrida que se destaca no solo por su impresionante autonomía, sino también por su diseño, confort y seguridad. Según Leandro Lipari, gerente de Lorenzo Fiat, este modelo combina un motor 1.2 litros turbo, acoplado a un motor eléctrico, que entrega una potencia de 145 caballos y un torque de 230 Nm. «Este conjunto, unido a una transmisión de doble embrague de 6 velocidades, transforma al 600 en una verdadera bala en autopista», explicó Lipari. Además, el consumo total se mantiene por debajo de los 5 litros por cada 100 kilómetros, lo que permite alcanzar una autonomía de hasta 800 kilómetros con un tanque pequeño de solo 40 litros.

Para Grupo Lorenzo, contar con este modelo es un hito comercial. Lipari destacó la calidad del equipamiento y la tecnología incorporada, que ha generado gran expectativa especialmente entre los fanáticos de la marca. «Actualmente tenemos disponibilidad inmediata, luego de haber vendido unidades en la preventa. Para el próximo mes esperamos recibir muchas más», agregó.

En cuanto al precio, el nuevo 600 se ofrece a 49 millones de pesos, con beneficios especiales y opciones de financiación atractivas para facilitar la adquisición. «Buscamos que cada cliente interesado pueda llevarse este auto exclusivo, por eso desde la concesionaria hacemos un esfuerzo adicional», explicó Lipari.

El nuevo Fiat 600 híbrido es una muestra más de cómo la marca continúa renovándose para ofrecer tecnología, eficiencia y diseño en un solo paquete, con el respaldo local de Lorenzo Fiat para acompañar a sus clientes en toda la experiencia.

Grupo Lorenzo en detalle

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Grupo Lorenzo representa a marcas líderes a nivel global y se ha consolidado como referente de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.