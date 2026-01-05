Llega una nueva edición del Encuentro de las Naciones, uno de los eventos culturales más convocantes del Este mendocino

La vigésimo segunda edición tendrá el lunes 19 de enero una de sus noches más esperadas con las presentaciones de La K’onga y el Chaqueño Palavecino, en el Parque Recreativo Dueño del Sol, en Junín.

Desde el 16 y hasta el lunes 19 de enero, Junín se viste de fiesta para recibir esta celebración que reúne música, cultura y tradiciones de distintas comunidades, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos, en pleno verano mendocino.

Las entradas anticipadas para la última noche del encuentro están disponibles en Tuentrada.com

La jornada del lunes 19 de enero promete una combinación única de géneros y emociones: por un lado, La K’onga, referente indiscutido del cuarteto a nivel nacional, y por otro, el Chaqueño Palavecino, emblema del folclore argentino, en una noche que cruzará ritmos populares y convocará a públicos de todas las edades.

Además de los shows musicales, el Encuentro de las Naciones ofrece stands culturales, gastronomía internacional y diversas actividades que celebran la diversidad y la identidad de los pueblos, consolidándose como un espacio de encuentro y unión entre comunidades.

El Encuentro de las Naciones nació en el año 2003 como un evento gastronómico, en el que las colectividades encontraron también un espacio para mostrar sus culturas y tradiciones.

En los últimos años, decenas de colectividades forman parte de esta propuesta, ofreciendo una amplia variedad de opciones gastronómicas, bailes típicos y espectáculos musicales. A esto se suman patios de comida, artesanos, emprendedores y degustaciones de bodegas, que transforman al Parque Recreativo Dueño del Sol en un espacio único dentro de la Zona Este.

22º ENCUENTRO DE LAS NACIONES con La K’onga y el Chaqueño Palavecino

Día y hora: lunes 19 de enero, a partir de las 20.

Lugar: Parque Recreativo Dueño del Sol (Carril Retamo, Junín)

Entradas anticipadas en Tuentrada.com.