Llega la Noche de las Heladerías: Mendoza se suma a la 9° edición

Del 10 al 16 de noviembre de 2025, AFADHYA (Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines) celebra en todo el país la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal, bajo el lema “El futuro es artesanal”.
Una edición especial que invita a disfrutar, compartir y redescubrir el sabor más querido por los argentinos: el helado artesanal argentino.
La Noche de las Heladerías: jueves 13 de noviembre
El momento más esperado será el jueves 13 de noviembre, cuando se realice la 9° edición de “La Noche de las Heladerías”, un evento nacional que reúne a más de 500 heladerías artesanales en todo el país. Durante esa jornada, los locales adheridos ofrecerán la promoción 2×1 en ¼ kilo de helado, además de actividades especiales, shows en vivo y experiencias únicas para disfrutar en familia o con amigos.
Heladerías participantes en Mendoza
En Mendoza, los amantes del helado artesanal podrán vivir La Noche de las Heladerías 2025 en los siguientes locales:
- Maipú
- Angelini – Padre Vázquez 217
- Mendoza Capital
- Colonial – Av. Champagnat esquina Leloir, Lomas Plaza
- Colonial – Viamonte 3459, Chacras de Coria
- Godoy Cruz
- Ferruccio Soppelsa – San Martín Sur 450
- La Parrala – Colón 83, Godoy Roma
- San Martín
- Roma heladito & coffee – Boulogne Sur Mer 698
- General Alvear
- Heladería Coco – Av. Alvear Oeste 750
- Heladería Piré – Av. Alvear Oeste 498
- Malargüe
- Heladería Anahí – San Martín 348
Cada una de estas heladerías ofrecerá helados artesanales elaborados con recetas únicas y materias primas de alta calidad, reafirmando la tradición y la creatividad que distinguen al helado artesanal mendocino.
Una semana para celebrar la creatividad y el sabor argentino
Durante toda la Semana del Helado Artesanal, AFADHYA presentará un sabor inédito, shows en vivo y acciones solidarias a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor Los Piletones y Casa del Teatro, reafirmando su compromiso social.
Con el lema “El futuro es artesanal”, la entidad pone en valor la autenticidad, la creatividad y la conexión humana que caracterizan al oficio heladero.
Porque el helado artesanal argentino no es solo un postre: es tradición, innovación y encuentro.