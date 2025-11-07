 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Llega la Noche de las Heladerías: Mendoza se suma a la 9° edición

Por MASSNEGOCIOS el 7 noviembre, 2025

Del 10 al 16 de noviembre de 2025, AFADHYA (Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines) celebra en todo el país la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal, bajo el lema “El futuro es artesanal”.
Una edición especial que invita a disfrutar, compartir y redescubrir el sabor más querido por los argentinos: el helado artesanal argentino.

La Noche de las Heladerías: jueves 13 de noviembre

El momento más esperado será el jueves 13 de noviembre, cuando se realice la 9° edición de “La Noche de las Heladerías”, un evento nacional que reúne a más de 500 heladerías artesanales en todo el país. Durante esa jornada, los locales adheridos ofrecerán la promoción 2×1 en ¼ kilo de helado, además de actividades especiales, shows en vivo y experiencias únicas para disfrutar en familia o con amigos.

Heladerías participantes en Mendoza

En Mendoza, los amantes del helado artesanal podrán vivir La Noche de las Heladerías 2025 en los siguientes locales:

  • Maipú
  • Angelini – Padre Vázquez 217
  • Mendoza Capital
  • Colonial – Av. Champagnat esquina Leloir, Lomas Plaza
  • Colonial – Viamonte 3459, Chacras de Coria
  • Godoy Cruz
  • Ferruccio Soppelsa – San Martín Sur 450
  • La Parrala – Colón 83, Godoy Roma
  • San Martín
  • Roma heladito & coffee – Boulogne Sur Mer 698
  • General Alvear
  • Heladería Coco – Av. Alvear Oeste 750
  • Heladería Piré – Av. Alvear Oeste 498
  • Malargüe
  • Heladería Anahí – San Martín 348

Cada una de estas heladerías ofrecerá helados artesanales elaborados con recetas únicas y materias primas de alta calidad, reafirmando la tradición y la creatividad que distinguen al helado artesanal mendocino.

Una semana para celebrar la creatividad y el sabor argentino

Durante toda la Semana del Helado Artesanal, AFADHYA presentará un sabor inédito, shows en vivo y acciones solidarias a beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor Los Piletones y Casa del Teatro, reafirmando su compromiso social.

Con el lema “El futuro es artesanal”, la entidad pone en valor la autenticidad, la creatividad y la conexión humana que caracterizan al oficio heladero.
Porque el helado artesanal argentino no es solo un postre: es tradición, innovación y encuentro.

Mapa completo de heladerías adheridas en todo el país en www.lanochedelasheladerias.com.ar

