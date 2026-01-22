La nueva generación de uva de mesa ya se prueba en Argentina: Vivero Mercier marca el camino desde Mendoza y San Juan

La viticultura de mesa de nueva generación ya es una realidad en Argentina. Mientras los mercados internacionales elevan sus estándares y demandan frutas más atractivas, eficientes y rentables, Vivero Mercier Argentina avanza a paso firme en la evaluación local de variedades de uva de mesa de alto impacto comercial, posicionando a los productores nacionales en la misma línea que los grandes referentes mundiales del sector.

Desde Mendoza y San Juan, dos de las principales regiones vitivinícolas del país, el vivero ya se encuentra evaluando genéticas de última generación desarrolladas por el programa ITUM de Murcia (España), en el marco de su alianza estratégica con ANA Chile. Se trata de variedades que están revolucionando la producción de uva de mesa en países como España, Australia, Chile, Perú, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y que hoy comienzan a mostrar su potencial en condiciones argentinas.

Gerente General de ANA Chile, Luis Fernández Mac Dermit.

Una visita estratégica que consolida el proyecto

En este contexto, Vivero Mercier Argentina recibió recientemente la visita del Gerente General de ANA Chile, Luis Fernández Mac Dermit, y de su Gerente Comercial, Andrés Valdivieso, quienes se reunieron con referentes del vivero para avanzar con el proyecto. El objetivo fue claro: profundizar el diseño de la estrategia de desarrollo e inserción de estas variedades en la Argentina, con una mirada de largo plazo y foco en la competitividad del productor.

Durante la visita, los referentes recorrieron la primera parcela de evaluación implantada en el predio del vivero, donde se analizaron los comportamientos agronómicos, el desarrollo vegetativo y los primeros indicadores productivos bajo condiciones locales. Estas evaluaciones se realizarán de manera paralela en ensayos en Mendoza y San Juan, lo que permitirá comparar ambientes, ajustar manejos y definir con precisión cuáles son las variedades con mejor adaptación, rendimiento y calidad comercial para cada región.

Genética pensada para competir en serio

Las variedades que hoy se evalúan en Argentina responden a un nuevo concepto de viticultura de mesa: alta productividad, excelente presentación comercial y eficiencia en el manejo. Racimos grandes y uniformes, bayas de atractivo calibre, textura crocante, sabores equilibrados y amplias ventanas de cosecha son solo algunas de las características que explican su éxito en los mercados más exigentes del mundo.

A esto se suma un factor clave para la rentabilidad: genéticas diseñadas para reducir costos, con menor necesidad de intervenciones y, en algunos casos, mayor tolerancia a enfermedades, alineándose con las tendencias globales de sustentabilidad y eficiencia productiva.

Introducción selectiva, estrategia global

La llegada de estas variedades al mercado argentino no será masiva ni improvisada. Vivero Mercier Argentina impulsa un esquema de adopción comercial selectiva, orientado a productores y empresas de primera línea, bajo sistemas de licenciamiento y royalty, que aseguran trazabilidad, calidad genética y un posicionamiento comercial sólido.

Este enfoque permite construir propuestas varietales diferenciales, evitar la sobreoferta y maximizar el valor de cada kilo producido, un aspecto central para competir en los mercados nacionales e internacionales.

El futuro se empieza a plantar hoy

Con ensayos en marcha, alianzas internacionales activas y una visión estratégica clara, Vivero Mercier Argentina demuestra que la nueva uva de mesa no es un proyecto a futuro: ya se está evaluando y construyendo hoy en Mendoza y San Juan.

Para el productor que busca diversificar, mejorar su rentabilidad y jugar en las grandes ligas, el mensaje es contundente: la genética adecuada ya está disponible y el momento de empezar es ahora.