Incógnito en Planta Uno: el evento del atardecer en Godoy Cruz

El jueves 04 de diciembre llega una nueva Edición Especial de INCÓGNITO, una experiencia única que invita a disfrutar el atardecer con buen vino, música en vivo y gastronomía local, en uno de los espacios más vibrantes del departamento: Planta Uno (Patio Criolla), al aire libre, desde las 18 horas.

Pensado como un encuentro relajado y sensorial, INCÓGNITO combina la esencia mendocina del vino con propuestas creativas, detalles cuidados y un ambiente ideal para compartir entre amigos. La producción está a cargo de Incógnito Experience, Garzon Producciones, Naze Concept y Camote, reconocidos por la calidad de sus eventos y experiencias culturales.

Una tarde para vivir despacio

De 18 a 20 h, los asistentes podrán disfrutar de degustación libre de vinos de bodegas invitadas, brindando con una copa de regalo incluida con la entrada. Este formato propone una inmersión en la vitivinicultura local mientras cae el sol y se enciende la energía del lugar.

A partir de las 20 h, INCÓGNITO cambia de ritmo y da paso a una noche de música, sabores y sorpresas:

DJ Agustina Antonini como invitada especial

Tapeos y propuestas gastronómicas a cargo del chef Santiago López

Barra de vinos y cocktails

Momentos especiales y activaciones que se descubren sobre la marcha

Todo en un contexto cuidado, al aire libre, con estética contemporánea y una atmósfera pensada para quienes buscan una experiencia diferente en Godoy Cruz.

Entradas

Valor: $20.000

Incluye: Degustación libre (18–20 h) + copa de regalo

Cupos limitados

Venta anticipada exclusiva en: entradaweb.com.ar

Bodegas participantes

Grazie Mille

Casa Agostino

Karim Mussi Winemaker

Lui Wines

Tiezzi Wines

Niño Libre

Pajarito Amichu

Beneventum Wines

Acompañan la experiencia

Carina Drozd Gestiones Inmobiliarias

Atelier Tienda de Café

Viajeros del Vino

Th Bridge

Hain Fungi