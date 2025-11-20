Incógnito en Planta Uno: el evento del atardecer en Godoy Cruz

El jueves 04 de diciembre llega una nueva Edición Especial de INCÓGNITO, una experiencia única que invita a disfrutar el atardecer con buen vino, música en vivo y gastronomía local, en uno de los espacios más vibrantes del departamento: Planta Uno (Patio Criolla), al aire libre, desde las 18 horas.
Pensado como un encuentro relajado y sensorial, INCÓGNITO combina la esencia mendocina del vino con propuestas creativas, detalles cuidados y un ambiente ideal para compartir entre amigos. La producción está a cargo de Incógnito Experience, Garzon Producciones, Naze Concept y Camote, reconocidos por la calidad de sus eventos y experiencias culturales.
Una tarde para vivir despacio
De 18 a 20 h, los asistentes podrán disfrutar de degustación libre de vinos de bodegas invitadas, brindando con una copa de regalo incluida con la entrada. Este formato propone una inmersión en la vitivinicultura local mientras cae el sol y se enciende la energía del lugar.
A partir de las 20 h, INCÓGNITO cambia de ritmo y da paso a una noche de música, sabores y sorpresas:
- DJ Agustina Antonini como invitada especial
- Tapeos y propuestas gastronómicas a cargo del chef Santiago López
- Barra de vinos y cocktails
- Momentos especiales y activaciones que se descubren sobre la marcha
- Todo en un contexto cuidado, al aire libre, con estética contemporánea y una atmósfera pensada para quienes buscan una experiencia diferente en Godoy Cruz.
Entradas
- Valor: $20.000
- Incluye: Degustación libre (18–20 h) + copa de regalo
- Cupos limitados
- Venta anticipada exclusiva en: entradaweb.com.ar
Bodegas participantes
- Grazie Mille
- Casa Agostino
- Karim Mussi Winemaker
- Lui Wines
- Tiezzi Wines
- Niño Libre
- Pajarito Amichu
- Beneventum Wines
Acompañan la experiencia
- Carina Drozd Gestiones Inmobiliarias
- Atelier Tienda de Café
- Viajeros del Vino
- Th Bridge
- Hain Fungi
- Goyo d’ los Olivos