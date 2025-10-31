Hermana Beba presenta «Mina Bien» en Mendoza

En «Mina Bien», un espectáculo unipersonal, Hermana Beba da vida a Fat, la carismática rubia que ha ganado fama en las redes sociales por sus diálogos con figuras de la televisión y la política. El domingo 16 de noviembre llega por segunda y última vez en el año a Mendoza en el Teatro Selectro a las 21 horas con única función.

Entradas disponibles.

Este show no es solo una comedia; es un viaje emocionante a través de la infancia, la familia, y los temas actuales de Argentina y el mundo, vistos a través de los ojos de Fat. Con una perspectiva única y sin filtros, Hermana Beba promete una noche de risas y reflexión, porque al fin y al cabo: ¡Ella es una Mina Bien!

Mina Bien es más que un espectáculo, es una experiencia inmersiva donde la comedia se mezcla con la crítica social, ofreciendo un espejo de nuestra sociedad con una agudeza y una sinceridad sin igual.

El espectáculo, que es un éxito, lleva meses de gira por Argentina y el exterior con localidades agotadas. Hermana Beba visitó Madrid, Barcelona, Uruguay, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy, Posadas, Misiones , Corrientes, Chaco, Santa Fe, Rosario, Bariloche, Neuquén y Mar del Plata.

El domingo 16 de noviembre llega por segunda y última vez en el año a la Ciudad de Mendoza y se estará presentando en el Teatro Selectro a las 21 horas. La función es única.

Entradas disponibles en WWW.ENTRADAWEB.COM

Ficha técnica

Actor y autor: Jorge Haddad

Producción: Denise Haddad

Fotografía: Diego Ruiz Pianello

Clasificación: APTA PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Duración: 75’