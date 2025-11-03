Flybondi y Almundo lanzan 20% de descuento en vuelos domésticos para residentes de Mendoza

Con la presencia del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, las empresas Almundo y Flybondi anunciaron una alianza estratégica que beneficiará a los viajeros mendocinos con un 20% de descuento en vuelos domésticos.

El beneficio aplica para la ruta Mendoza–Buenos Aires y puede utilizarse en tramos de ida o ida y vuelta, sin restricciones de temporada, en viajes realizados hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta promoción exclusiva busca fomentar el turismo interno argentino y mejorar la conectividad aérea de Mendoza con el resto del país.

Alianza estratégica para potenciar el turismo interno argentino

Durante la conferencia de prensa, realizada en Mendoza, autoridades provinciales y representantes de ambas compañías destacaron la importancia de fortalecer los viajes nacionales y la movilidad regional.

“Estamos muy contentos con la consolidación de Mendoza como plaza turística, de eventos importantes y convenciones; pero también celebramos cuando hay beneficios como este para los mendocinos que viajan fuera de la provincia. Nos interesa porque, en definitiva, sigue siendo un beneficio para Mendoza”, expresó Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Por su parte, Gabriela Testa, presidenta del Emetur, subrayó:

“El Gobierno de Mendoza trabaja junto al sector privado para favorecer el desarrollo de los negocios y la conectividad aérea. Por eso acompañamos a Almundo y Flybondi en este anuncio que amplía las oportunidades para los mendocinos.”

Desde Almundo, Juan García, director comercial, agregó:

“Esta alianza con Flybondi refuerza nuestro compromiso de acercar oportunidades de viaje a todos los rincones del país. Queremos que cada vez más mendocinos puedan conectar con nuevos destinos de manera accesible y con el respaldo de nuestras tiendas.”

Y Federico Pastori, director comercial de Flybondi, destacó:

“Trabajamos para que nuestro propósito de dar la libertad de volar llegue a más personas. Celebramos esta alianza con Almundo que impulsa el turismo interno y crea nuevas oportunidades de viaje.”

Dónde acceder al descuento de Flybondi y Almundo en Mendoza

El beneficio del 20% de descuento en vuelos nacionales está disponible en toda la red de tiendas físicas de Almundo en Argentina, con más de 180 sucursales.

En Mendoza, los residentes pueden acercarse a las siguientes tiendas:

Mendoza Plaza Shopping



Peatonal Sarmiento



Portal Los Andes



Lomas Plaza Comercial



Para acceder al descuento, los pasajeros deberán acreditar residencia en la ciudad de origen o destino mediante DNI, al momento de la compra. Por ejemplo, un residente de Mendoza puede aplicar el descuento en la ruta Buenos Aires–Mendoza (BUE–MDZ) mostrando su documento.

No aplica para pasajeros con residencia en CABA o provincia de Buenos Aires.

El descuento puede combinarse con todos los medios de pago, e incluye beneficios exclusivos con bancos provinciales.