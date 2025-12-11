Flor de Feria realiza su tradicional edición «Regalos para las fiestas» en Planta Uno

Cinco días para recorrer el paseo de compras y decidir los regalos para estas fiestas: 13, 14, 19, 20 y 21 de diciembre, de 18 a 24. En el estacionamiento techado del complejo de Godoy Cruz. Además, tienda de moda circular, taller de Eco Print y Circo Panchito. Entrada libre y gratuita.

Flor de Feria y Planta Uno vuelven a realizar la edición Regalos, previo a las fiestas. Pero esta vez, redoblan la apuesta para brindar al visitante cinco días de feria y paseo de compras. Será el 13, 14, 19, 20 y 21 de diciembre, desde las 18, en el estacionamiento techado y la terraza gastronómica del complejo de Godoy Cruz.

La propuesta, como ocurre habitualmente, estará integrada por un gran paseo de compras a cargo de emprendedores, artistas y diseñadores mendocinos. Objetos de diseño para el hogar, indumentaria, calzados, juguetes, plantas, joyas, agendas, cosmética natural y muebles son sólo algunos de los productos disponibles.

Pero además, estará abierta la tienda de moda circular con temporada actual y precios muy accesibles y un taller de Eco Print, para aprender a estampar sobre tela, a cargo de la artista Andrea Maure, de Gea Silver.

El plan es aún más amplio. Planta Uno abrirá sus puertas desde temprano para ofrecer, en cada espacio, su mejor gastronomía con las distintas opciones y menús, para el disfrute de quien elija desayunar, almorzar, tomar el té o cenar. Además, el domingo 13, el show de Circo Panchito.

“Nos despedimos del 2025 con nuestra habitual edición de regalos y, a la vez, con la idea de brindar un buen acontecimiento; no sólo para que el público tenga distintas opciones de distracción y para que tenga ganas de volver; pero también para que los emprendedores se sientan a gusto y nos sigan acompañando”, comentaron Belén Iacopini y Florencia Da Souza, socias y creadoras de Flor de Feria.

Las organizadoras remarcaron el pedido de colaboración de un alimento no perecedero a modo de ingreso a la feria, para entregar a Fundavita y Banco de Alimentos Mendoza. “Como siempre la entrada es libre y gratuita, solicitamos el compromiso de todos los visitantes para apoyar a estas dos instituciones de bien público”, finalizaron.