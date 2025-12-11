Flanes cierra el año con la presentación de su primer disco en la Nave Cultural

Flanes

La propuesta musical tendrá lugar el viernes 19 de diciembre en el espacio cultural de la Ciudad junto con la banda Mil Variantes. Tickets anticipados a precio promocional disponibles en EntradaWeb.

La banda mendocina Flanes cerrará el año con un recital especial en la Nave Cultural, el próximo viernes 19 de diciembre, a las 21h, donde realizará la presentación oficial de su primer disco. El concierto contará con la participación de la banda invitada Mil Variantes, y con una destacada puesta audiovisual a cargo de la reconocida VJ Flor Typek, quien desplegará visuales en pantalla grande para acompañar el repertorio.



Además, quienes lleguen puntualmente al inicio del show podrán disfrutar de una degustación especial ofrecida a los asistentes. Así, podrán vivir una experiencia completa en una velada que también contará con la presencia de invitados para sumarse a interpretar en vivo parte del repertorio de Flanes.



Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera anticipada, a precio promocional, a través de EntradaWeb, o bien el día del recital en la boletería de la Nave Cultural, sujeto a disponibilidad.



Una banda que crece con identidad mendocina



Flanes es una banda de rock enérgica nacida en Mendoza, caracterizada por su trabajo colectivo y sus influencias del rock de habla inglesa de los años 2000, con guiños a referentes históricos del género. Su sonido transita desde paisajes etéreos y texturados hasta explosiones de energía pura, logrando una propuesta fresca e impredecible.

En 2024, el grupo grabó siete nuevas canciones en los históricos estudios Zanessi, tocando en vivo de manera simultánea para capturar la espontaneidad de su interpretación. La mezcla y masterización de Matías Rey Woods aportó el toque final de sofisticación a este nuevo material.

El cuarteto está integrado por Juan Farré (voz), Ramiro Ortiz (guitarra), Simón Roldán (bajo) y Diego Vilariño (batería), cuatro músicos que desde 2022 vienen construyendo una trayectoria en ascenso con lanzamientos como «Muerto un celular», «Bowie», «El fin de una cosa», «Soy un oso, dame miel», «Sacarte mi mente» y «Clones», con la participación de Exe Stocco (Pasado Verde).



Sobre Mil Variantes

Con influencias que van desde Charly García, The Cure, Delta Sleep y Sleep Token, hasta bandas locales como Pasado Verde y Usted Señalemelo, Mil Variantes construye climas contrastantes entre lo íntimo y lo explosivo. También, se nutre de otras artes como el cine simbólico, los universos interconectados de Marvel y DC, la filosofía y la poesía.



Esta banda local está integrada por Lautaro Bulacio (voz), Lucas Albornoz (guitarra líder), Lisandro Mercado (guitarra rítmica), Emma Vilariño (teclado), Julián Fernández (bajo) y Leonel Lopresti (batería).



Con este evento, la Ciudad pone de manifiesto la importancia de la cultura y la creación artística local, acercando propuestas de calidad al público y potenciando el crecimiento de los nuevos talentos que enriquecen la escena musical mendocina.