Feriados 2026: propuestas para viajar todo el año y Mendoza como uno de los destinos más elegidos

Con 12 fines de semana largos a lo largo del año, el calendario de feriados 2026 se perfila como una oportunidad clave para impulsar el turismo interno y planificar escapadas con anticipación. Mendoza se posiciona como uno de los destinos con mayor interés entre los viajeros argentinos.

El calendario oficial de feriados 2026 en Argentina contempla 12 fines de semana largos, lo que convierte al próximo año en un escenario ideal para organizar viajes de corta y media duración, tanto dentro del país como al exterior. En este contexto, Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, analizó las principales tendencias y presentó una serie de propuestas adaptadas a cada fecha.

Río de Janeiro.

Desde la compañía destacan un cambio en el comportamiento del viajero argentino, que hoy prioriza la planificación anticipada, la comparación de precios y la búsqueda de experiencias completas, sin resignar presupuesto.

“Los fines de semana largos se consolidaron como uno de los principales disparadores de viajes. Hoy vemos un viajero que planifica con mayor previsión, compara opciones y busca propuestas que se ajusten a su presupuesto sin resignar experiencias”, explicó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

“Reservar con tiempo y elegir paquetes completos permite optimizar hasta un 30% de ahorro y simplifica la organización del viaje”, agregó.

Mendoza, protagonista del turismo en 2026

Entre los destinos nacionales más buscados para los fines de semana largos, Mendoza se destaca especialmente para el feriado de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (21 al 24 de marzo). La provincia concentra un fuerte interés por su combinación de enoturismo, gastronomía, paisajes de montaña y oferta urbana, convirtiéndose en una de las opciones preferidas para escapadas de descanso y experiencias sensoriales.

Para esta fecha, Despegar ofrece un paquete de tres noches en Mendoza, que incluye vuelo directo y alojamiento 3 estrellas con desayuno continental, piscina, sala de reuniones y estacionamiento, desde $439.577 por persona (precio al 12 de enero), consolidando a la provincia como una alternativa competitiva y accesible dentro del turismo nacional.

Propuestas destacadas para los principales feriados de 2026

Además de Mendoza, Despegar identificó destinos clave según la época del año y la cantidad de días disponibles:

Febrero – Carnaval (14 al 17) : Río de Janeiro, ideal para combinar playa y eventos.

: Río de Janeiro, ideal para combinar playa y eventos. Abril – Semana Santa (2 al 5) : Iguazú y El Calafate, elegidos por quienes priorizan naturaleza y paisajes únicos.

: Iguazú y El Calafate, elegidos por quienes priorizan naturaleza y paisajes únicos. Mayo – Fines de semana largos : Salta y Santiago de Chile, opciones para escapadas cortas y turismo gastronómico o de compras.

: Salta y Santiago de Chile, opciones para escapadas cortas y turismo gastronómico o de compras. Invierno (junio a agosto) : San Juan, Bariloche y Neuquén, con propuestas de montaña, relax y bienestar.

: San Juan, Bariloche y Neuquén, con propuestas de montaña, relax y bienestar. Primavera (octubre) : Jujuy, destacada por la Quebrada de Humahuaca y su diversidad cultural.

: Jujuy, destacada por la Quebrada de Humahuaca y su diversidad cultural. Fin de año (noviembre y diciembre): Buzios y Viña del Mar, destinos que concentran búsquedas para anticiparse al verano y cerrar el año viajando.

Planificación anticipada, clave para ahorrar

Desde Despegar remarcan que anticiparse a los feriados y reservar con tiempo permite acceder a mejores tarifas, mayor disponibilidad y opciones más convenientes, especialmente en destinos de alta demanda como Mendoza.

El Calafate.

Con un calendario 2026 favorable y una oferta turística cada vez más diversificada, los fines de semana largos se consolidan como una herramienta clave para dinamizar el turismo y generar movimiento económico en las principales plazas del país.